Primogênito de Rihanna e A$AP Rocky completa um aninho de idade

14/05/2023 | 13:10



Como você acompanhou, Rihanna conseguiu levar a sua primeira gestação discretamente - até onde conseguiu e depois disso foi só amores nas redes sociais pelo primogênito, que é fruto da relação da cantora com A$AP Rocky.

O casal demorou bastante tempo para decidir qual nome dariam para a criança e recentemente caiu na imprensa o registro de nome do pequeno que é RZA. E durante o último sábado, dia 13, o rapper e pai da criança foi até as redes sociais fazer uma homenagem para ele.

Isso mesmo, A$AP Rocky decidiu compartilhar com seus fãs e amigos nas redes sociais um verdadeiro carrossel com algumas fotos da criança e do papai com a mamãe para comemorar o primeiro aninho de vida do pequeno.

Vale citar que Rihanna está grávida de sua segunda gestação e ainda não se sabe se é menino ou menina o bebê.