Red O’Outlet fomenta moda com unidade em Santo André

Coluna Social



12/05/2023 | 17:30



Vestuário com estilo e preço acessível aterrissaram em Santo André com a nova unidade da Red’O Outlet, localizada à Rua Coronel Oliveira Lima, 482. A loja multimarcas está no mercado da moda desde 2005, com seis unidades em São Paulo.

O espaço moderno é organizado para atender a todos os gostos e estilos. Vestidos, calças, jaquetas e muito mais do universo de tendências das grandes marcas são oferecidas em linhas completas de peças femininas, masculinas e infantis.

E ainda, o diferencial está nos provadores personalizados, em formato de aquário, onde os clientes podem acompanhar a presença e experiência de influencers convidados.

“A inauguração foi um sucesso. Trabalhamos intensamente para atender mais de 1.000 clientes no lançamento. A loja é muito bem localizada e ampla, além de ser dividida por setores, onde conseguimos expor melhor nossos produtos. Temos nove cabines e um espaço especial interativo para influenciadores”, ressalta o proprietário Rafael Maita.

Todos os preços variam entre R$ 19,90 a R$ 99,90. Ficou curioso para conhecer mais sobre o outlet? Acompanhe nosso conteúdo do DGABC Dicas nas redes sociais para saber mais sobre esta e outras novidades da região.