Contexto Paulista

14/05/2023 | 00:00



Atração de investimentos nas cidades paulistas depende de tecnologia e valores sociais

A agência de promoção de investimentos do estado de São Paulo InvestSP vai apoiar as cidades paulistas para acelerar a chegada da internet 5G, incentivar a adoção de inovações tecnológicas na gestão pública e atrair novos investimentos, com foco na melhoria da qualidade de vida das pessoas e na geração de emprego e renda. Os temas foram destaque no 65º Congresso Estadual de Municípios, organizado pela Associação Paulista de Municípios (APM) e que terminou quinta-feira, 11, em Ribeirão Preto.

Tecnologia

O programa TecnoCidades, criado pela agência e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE) para incentivar a adoção de soluções tecnológicas nos municípios. A primeira frente de trabalho, que já está em andamento, tem como foco acelerar a chegada do 5G às cidades paulistas. Para isso, a InvestSP dará apoio aos gestores locais para que eles possam atualizar as leis municipais de antenas e atrair os investimentos necessários em infraestrutura.

Mais antenas

O 5G vai oferecer uma navegação até 100 vezes mais rápida, mas para isso exige um número de antenas até 10 vezes maior que o 4G e novas regras para a instalação desses equipamentos pelas operadoras de telecomunicações. Para levar informações aos gestores locais e acelerar o processo, a InvestSP deu início, no mês passado, a uma série de seminários sobre 5G, que serão realizados em todas as regiões do estado. Depois, com as cidades conectadas, o programa mapeará as principais demandas dos municípios e buscará soluções inteligentes e inovadoras mais adequadas em áreas como como saúde, mobilidade, segurança e educação.

Sustentabilidade

Outro tema abordado pela agência foi a atração de investimentos focados em ESG - sigla usada para se referir às melhores práticas sociais, ambientais e de governança – para os municípios paulistas, seguindo as trilhas de desenvolvimento definidas pela SDE.

Valores ESG

O coordenador de Projetos da InvestSP, Caio Cristófalo, explica que as empresas atendidas têm buscado, cada vez mais, municípios com valores ESG na hora de escolher um local para investir. “Às vezes, a diferença de localização é pequena e o que conta no final é a sinergia entre os valores da empresa e do município, o que ele oferece em termos de organização, de respeito ao meio ambiente, imagem, cumprimento da legislação trabalhista e projetos sociais. Os municípios precisam estar atentos porque pode ser um fator diferencial na hora de atrair investimentos”, diz ele.

Frase

Nosso esforço é para sensibilizar os gestores municipais para que invistam em tecnologia como instrumento de transformação de suas cidades em ecossistemas tecnológicos e inteligentes, o que representa mais qualidade de vida e desenvolvimento sustentável dos municípios – Estella Dantas, vice-presidente executiva da InvestSP.

Alta no PIB paulista

O PIB paulista registrou aumento acumulado de 2% em janeiro e fevereiro de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo divulgou o governo do Estado nesta segunda-feira, 8. Os dados são do indicador PIB Mensal, que é elaborado pela Fundação Seade. Em fevereiro, o índice apresentou um aumento de 0,4% em relação a janeiro e 1,1% de crescimento se comparado ao mesmo mês de 2022. No acumulado dos últimos 12 meses, comparados ao período imediatamente anterior, o PIB paulista cresceu 3%. Em âmbito geral, o PIB reflete a soma de todos os bens e serviços produzidos em dado período e determinada região.

Serviços bombando

O crescimento econômico foi puxado, principalmente, pelos prestadores de serviços. No acumulado do ano, o setor apresentou em 2023 desempenho positivo de 3% em relação a igual período imediatamente anterior. A indústria paulista também alcançou bons resultados em fevereiro deste ano, com crescimento de 1,8% no acumulado de 12 meses.

Safra recorde

O IBGE divulgou que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deve registrar novo recorde em 2023, totalizando 302,1 milhões de toneladas. Trata-se de um valor 14,8% ou 39,0 milhões de toneladas maior do que a safra obtida em 2022. A área a ser colhida este ano deve ser de 76,4 milhões de hectares, o que representa um crescimento de 4,3% (3,1 milhões de hectares a mais) em relação à área colhida em 2022.

Soja e milho

Os principais destaques da safra 2023 são as estimativas da produção de soja e milho. No caso da soja, a produção deve chegar a 149,1 milhões de toneladas, um aumento de 24,7% em comparação à quantidade obtida em 2022. Já o milho tem uma produção estimada em 119,9 milhões de toneladas, um crescimento de 8,8% quando comparado ao mesmo período de 2022.

Faculdade de agronegócio

Ribeirão Preto terá faculdade voltada ao Agronegócio, a primeira do país. O investimento será de R$ 100 milhões em cinco anos. A informação foi divulgada na feira Agrishow. A Harven Agribusiness School vai oferecer cursos de graduação, pós, intercâmbio e In Company.

