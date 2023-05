O que fazer em Edimburgo – 9 atrações incríveis e dicas

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



09/05/2023 | 11:55



Com sua impressionante arquitetura medieval, ruelas de paralelepípedos e castelos imponentes, a capital da Escócia é um destino turístico imperdível para aqueles que desejam explorar a rica herança cultural e as principais atrações do país. Muitos viajantes, contudo, ficam em dúvida na hora de escolher o que fazer em Edimburgo.

Neste guia, vou compartilhar com vocês as principais atrações turísticas de Edimburgo, dicas de como aproveitar ao máximo sua visita e sugestões de lugares para comer, beber e se hospedar na cidade. Prepare-se para se encantar com a magia da capital escocesa e descobrir o melhor que ela tem a oferecer.

O que fazer em Edimburgo

A capital escocesa tem atrações ideais para todos os tipos de viajantes. As opções variam desde caminhar pela Royal Mile até visitar o famoso castelo de Edimburgo.

O destino também se destaca quando o assunto é gastronomia. Além disso, há vários pontos turísticos relacionados aos livros e filmes do bruxinho Harry Potter.

As principais atrações de Edimburgo são:

Royal Mile Palácio de Holyrood Castelo de Edimburgo Scotch Whisky Experience Princes St. Calton Hill Real Jardim Botânico de Edimburgo Royal Yacht Britannia Grassmarket

É fã de uísque? Aproveite a viagem para explorar as melhores destilarias da Escócia.

Na sequência, você vai ver informações importantes e detalhes sobre cada uma das atrações citadas acima. Depois, mais abaixo, não deixe de conferir outras dicas sobre o que fazer e como montar um roteiro em Edimburgo. Nosso guia completo está dividido nos seguintes tópicos:

9 atrações em Edimburgo

As atrações abaixo são ótimas sugestões para os roteiros de quem ainda não sabe o que fazer em Edimburgo. É possível conhecê-las em uma viagem de dois dias.

1. Royal Mile

DepositPhotos Royal Mile

A Royal Mile é a principal rua da Cidade Velha de Edimburgo. Vale a pena tirar um tempinho para caminhar pela via e apreciar sua arquitetura medieval.

O local reúne museus, lojas e muitos restaurantes. Além disso, dá para ver músicos de rua tocando gaita e vestidos com os famosos kilts.

2. Palácio de Holyrood

DepositPhotos Palácio de Holyrood

Localizado na extremidade da Royal Mile, o Palácio de Holyrood é outro ponto turístico que vale a visita. Trata-se da casa da monarquia britânica em Edimburgo.

A dica é comprar o ingresso para visitar a parte interna do prédio. Durante o tour, é possível ver apartamentos reais, jardins e até ruínas de uma antiga abadia.

Endereço: Canongate, Edinburgh EH8 8DX

Horário de funcionamento: quinta-feira a segunda-feira, das 9h30 às 16h30.

Clique aqui para comprar ingressos para o Palácio de Holyrood

3. Castelo de Edimburgo

DepositPhotos Castelo de Edimburgo

Reserve cerca de três horas para visitar o famoso Castelo de Edimburgo, um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. O complexo reúne desde museus de guerra até calabouço e joias da coroa.

A loja Castlehill, que fica próxima à construção, também é um ponto de parada bacana. Ali, é possível encontrar diversos artigos oficiais de Harry Potter.

Endereço: Castlehill, Edinburgh EH1 2NG

Castlehill, Edinburgh EH1 2NG Horário de funcionamento: diariamente, das 9h30 às 18h.

4. Scotch Whisky Experience

DepositPhotos Scotch Whisky Experience

O Scotch Whisky Experience é um museu inteiro dedicado ao uísque, a bebida mais tradicional da Escócia. Os visitantes podem degustar alguns dos melhores rótulos produzidos no país.

O complexo também abriga um restaurante e uma atração que leva a galera para um passeio a bordo de barris-carrinho.

Endereço: 354 Castlehill, Edinburgh EH1 2NE

354 Castlehill, Edinburgh EH1 2NE Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 17h.

5. Princes St.

A Princes St. é uma das ruas mais legais da Cidade Nova de Edimburgo. Vale a pena fazer uma parada no Scott Monument, cercado por um belo jardim.

Os fãs de Harry Potter também podem ver o Hotel Balmoral, onde J. K. Rowling escreveu o final do último livro da saga.

6. Calton Hill

DepositPhotos Calton Hill

O monte Calton Hill fica em uma das extremidades da Princes St. Para chegar ao local, basta subir uma escada.

O espaço tem monumentos e abriga uma das vistas mais lindas de Edimburgo.

7. Real Jardim Botânico de Edimburgo

DepositPhotos Real Jardim Botânico de Edimburgo

Outro passeio que precisa estar no roteiro é a visita ao Real Jardim Botânico de Edimburgo. O complexo reúne a maior coleção de plantas chinesas fora da China.

O ideal é tirar um tempinho para caminhar pelo lugar, contemplar os jardins e tirar fotos.

Endereço: Arboretum Pl, Edinburgh EH3 5NZ

Arboretum Pl, Edinburgh EH3 5NZ Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 18.

8. Royal Yacht Britannia

DepositPhotos Royal Yacht Britannia

Siga do Jardim Botânico para a região portuária da cidade. Ali, é possível avistar o Royal Yacht Britannia.

A embarcação já pertenceu à Coroa britânica e hoje funciona como um museu.

Endereço: Ocean Dr, Leith, Edinburgh EH6 6JJ

Ocean Dr, Leith, Edinburgh EH6 6JJ Horários de funcionamento: diariamente, das 9h30 às 16h.

9. Grassmarket

Royal Yacht Britannia Grassmarket

Quem gosta de aproveitar a vida noturna das cidades durante as viagens deve separar uma noite para passear pela Grassmarket. A região é lar dos pubs mais legais da capital escocesa.

Pertinho da Grassmarket é possível conhecer o The Elephant House. Trata-se do café onde J. K. Rowling começou a concepção da história de Harry Potter.

Onde fica Edimburgo

Edimburgo é a capital da Escócia e está localizada no leste do país. Banhada pelo Mar do Norte, a cidade está situada em uma área montanhosa, rodeada por colinas e cercada por vales profundos.

A Cidade Velha (Old Town) é uma das partes mais antigas e históricas do destino, e fica no topo de uma colina conhecida como Castle Rock, enquanto a Cidade Nova (New Town) está localizada em um vale abaixo.

Leia Mais: Viagem de carro pela Escócia revela belas paisagens

Como chegar a Edimburgo

Existem diversas maneiras de chegar a Edimburgo, dependendo de onde você está partindo. A cidade conta com um aeroporto internacional, o Edinburgh Airport. Não há rotas diretas a partir do Brasil, mas o complexo recebe voos de diversas cidades europeias e norte-americanas.

Quem já está no Reino Unido pode optar por chegar a Edimburgo de trem ou ônibus. Além disso, é possível acessar a cidade de ferry ou de carro.

Transporte em Edimburgo

Edimburgo é uma cidade compacta e muitos dos pontos turísticos podem ser facilmente alcançados a pé, especialmente na área da Cidade Velha, onde as ruas são estreitas e sinuosas.

O transporte público da cidade conta com um bom sistema de ônibus e bonde elétrico. Além disso, há muitas opções de táxis e aluguel de bicicletas.

Também é possível alugar um carro e conhecer a cidade dirigindo. Neste caso, lembre-se que a direção dos veículos no Reino Unido fica do lado direito do automóvel.

Quando ir a Edimburgo

Para quem prefere temperaturas mais amenas, a melhor época para visitar Edimburgo é entre maio e setembro. Durante esses meses, as médias variam de 10°C a 20°C, e a cidade é tomada por festivais e eventos.

A primavera e o outono são recomendados para viajantes que querem encontrar preços mais acessíveis e menos aglomerações.

Caso o objetivo seja curtir o frio, vale a pena viajar durante o inverno, especialmente durante o período de Natal e Ano Novo. É nessa época que a capital fica toda decorada e iluminada para celebrar as festas.

Seguro viagem Edimburgo

Viajar para o exterior pode envolver riscos e imprevistos. Por isso, é muito importante contratar um seguro viagem antes de embarcar para Edimburgo ou qualquer outra cidade do mundo.

Recomendamos consultar este comparador online, que reúne as principais locadoras. Antes de fechar o contrato, aplique o cupom abaixo e ganhe 15% de desconto.

Roteiro de 2 dias em Edimburgo

DepositPhotos Roteiro em Edimburgo

Veja o que fazer em dois dias em Edimburgo:

1º dia – Castelo, Royal Mile e Palácio

Pela manhã, caminhe pela Royal Mile , a principal rua da Cidade Velha de Edimburgo. Ali há diversos museus, restaurantes, lojas de suvenires e artistas tocando gaita de kilt, a famosa saia escocesa.

, a principal rua da Cidade Velha de Edimburgo. Ali há diversos museus, restaurantes, lojas de suvenires e artistas tocando gaita de kilt, a famosa saia escocesa. Em uma das extremidades da Royal Mile, que tem exatamente 1 milha (cerca de 1,6 km), está o Palácio de Holyrood . Esta é a casa da monarquia britânica em Edimburgo. Mediante a um ingresso, dá para visitar os apartamentos reais, jardins e as ruínas de uma antiga abadia. Também dá para ir a um pequeno museu com exposições itinerantes.

. Esta é a casa da monarquia britânica em Edimburgo. Mediante a um ingresso, dá para visitar os apartamentos reais, jardins e as ruínas de uma antiga abadia. Também dá para ir a um pequeno museu com exposições itinerantes. Caminhando pela Royal Mile há vários pubs interessantes, como o The World’s End . Ele tem este nome porque ficava exatamente na altura do antigo muro que limitava a cidade, e muitas pessoas passaram a vida toda sem ir além de suas portas.

. Ele tem este nome porque ficava exatamente na altura do antigo muro que limitava a cidade, e muitas pessoas passaram a vida toda sem ir além de suas portas. Visite as lojas de suvenire s pelo caminho, a maioria delas especializadas em cashmere. A maioria delas vende roupas e acessórios, como cachecóis, com o típico desenho xadrez escocês, o tartan.

s pelo caminho, a maioria delas especializadas em cashmere. A maioria delas vende roupas e acessórios, como cachecóis, com o típico desenho xadrez escocês, o tartan. Uma das principais lojas, embora bastante turística, é a Castlehill , nas imediações do Castelo de Edimburgo. Ali, inclusive, há diversos itens oficiais do Harry Potter, cuja saga traz referências à capital escocesa.

, nas imediações do Castelo de Edimburgo. Ali, inclusive, há diversos itens oficiais do Harry Potter, cuja saga traz referências à capital escocesa. Depois de almoçar em algum dos bons restaurantes da Royal Mile, visite o Castelo de Edimburgo . Você vai precisar de pelo menos três horas para ver tudo que interessa por lá, como os museus de guerra e das joias da Coroa, pequenas igrejas e o calabouço.

. Você vai precisar de pelo menos três horas para ver tudo que interessa por lá, como os museus de guerra e das joias da Coroa, pequenas igrejas e o calabouço. Durante a noite, viste o Scotch Whisky Experience. Trata-se de um museu dedicado ao uísque, com direito a um passeio em barris-carrinho, no maior estilo Disney World, e uma degustação para que se entenda os principais tipos de uísques escoceses. Há um restaurante também por lá.

2º dia – Compras, paisagens e pubs

Pela manhã, caminhe pela Princes St , na Cidade Nova de Edimburgo. Ali está o Scott Monument, cercado por um belo jardim, e uma série de lojas de grife. Aproveite para localizar o hotel Balmoral, onde fica a suíte em que J. K. Rowling escreveu o final do último livro da saga Harry Potter .

, na Cidade Nova de Edimburgo. Ali está o Scott Monument, cercado por um belo jardim, e uma série de lojas de grife. Aproveite para localizar o hotel Balmoral, onde fica a suíte em que J. K. Rowling escreveu o final do último livro da . Em uma das extremidades da Princes St está o Calton Hill , monte que pode ser acessado em uma escada tranquila, e do qual se tem uma linda vista de Edimburgo. Ali também há alguns monumentos, que rendem boas fotos.

, monte que pode ser acessado em uma escada tranquila, e do qual se tem uma linda vista de Edimburgo. Ali também há alguns monumentos, que rendem boas fotos. De transporte público, siga para o Real Jardim Botânico de Edimburgo , que reúne a maior coleção de plantas chinesas fora do país asiático. Dali é fácil alcançar a região portuária onde está o Royal Yacht Britannia , navio que pertenceu à Coroa britânica e, hoje, funciona como museu.

, que reúne a maior coleção de plantas chinesas fora do país asiático. Dali é fácil alcançar a região portuária onde está o , navio que pertenceu à Coroa britânica e, hoje, funciona como museu. Já durante a noite, não deixe de visitar a Grassmarket, nos arredores do Castelo de Edimburgo, onde ficam os principais pubs da capital escocesa, como o The Last Drop. Ali pertinho está também a The Elephant House, onde, reza a lenda, J. K. Rowling teria dado alguns dos primeiros passos na concepção da história de Harry Potter.

Onde comer em Edimburgo

A gastronomia escocesa é variada e consegue conquistar diferentes tipos de paladares. Confira alguns restaurantes em Edimburgo que valem a visita.

White Horse Oyster & Seafood Bar

Wedgwood the Restaurant

Amber

White Horse Oyster & Seafood Bar

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por White Horse Oysters & Seafood (@whitehorseoysterbar)

As ostras frescas e deliciosas são algumas das iguarias famosas da Escócia. No White Horse Oyster & Seafood Bar é possível provar algumas delas, bem como vários tipos de frutos do mar.

Wedgwood the Restaurant

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wedgwood The Restaurant (@wedgwoodtherestaurant)

O Wedgwood the Restaurant é um dos melhores lugares para provar receitas típidas da culinária britânica elevadas à alta gastronomia. Entre os destaques estão os cozidos de carne de veado, carneiro e porco.

Amber

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Scotch Whisky Experience (@scotchwhiskyexp)

O Amber é o restaurante do Scotch Whisky Experience. O local tem um menu degustação que harmoniza uísques de alta qualidade com queijos nacionais.

Onde ficar em Edimburgo

A capital da Escócia tem opções de hospedagens para todos os gostos e bolsos. Conheça algumas das melhores opções de hotéis em Edimburgo.

Apex Grassmarket

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Apex Hotels (@apexhotels)

Próximo ao Castelo de Edimburgo, o Apex Grassmarket é uma indicado para quem valoriza um bom custo-benefício. O local também oferece fácil acesso aos principais pubs da cidade.

—

Edinburgh Holyrood Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edinburgh Holyrood Hotel (@edinburghholyroodhotel)

Confortável, o Edinburgh Holyrood Hotel fica próximo Cidade Velha de Edimburgo. O local tem uma piscina coberta e um bom restaurante.

—

The Raeburn

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Raeburn (@theraeburnhotel)

Com um visual elegante, o prédio o The Raeburn tem acomodações confortáveis, bar, restaurante e terraço. A Princes Street fica a 20 minutos a pé.

—

Planeje sua viagem para Edimburgo

Quando planejamos nossas viagens para um ou mais países da Europa, como a Escócia, deixamos tudo pronto antes mesmo de sair do Brasil, a fim de evitarmos contratempos e problemas com outros idiomas e costumes.

Com as ferramentas certas, que confiamos a ponto de torná-las nossas parceiras, compramos passagens aéreas mais baratas, alugamos carros com antecedência e reservamos hotéis. De quebra, organizamos todos os passeios, transfers e ingressos para eventos com mais segurança e pagando menos.

—

