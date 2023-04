Danielle Olímpia é ovacionada na web após cena sobre pedofilia em Travessia: Merece todo o reconhecimento

29/04/2023 | 09:10



Foi sensacional! Quem acompanhou o capítulo da última sexta-feira, dia 28, de Travessia com certeza se emocionou e chorou com as cenas de Karina na delegacia. A personagem vivida por atriz Danielle Olimpia finalmente conseguiu contar tudo que estava sofrendo para a delegada Helô.

Vítima de um pedófilo virtual, Karina teve as suas fotos divulgadas e acabou fugindo de casa. Desesperada ela ligou para sua amiga Isa, e chorando muito contou que nunca existiu a tal Bruna. Foi ai que a história da personagem começou a se desenrolar, para alívio de todos.

Claro que a cena e a atuação de Danielle Olimpia viralizaram entre os telespectadores, que rapidamente usaram as redes sociais para ovacionar a atriz. E merecido, não é mesmo?!

Que atriz maravilhosa ela!!! Chorei com a cena dos pais dela!!!, disse uma.

Que soco no estômago essa cena. Que atuação de todos, em especial Danielle Olimpia. Olha, não me lembro duma cena me comover tanto quanto essa de agora. Impossível não se emocionar, declarou um segundo.

Essa atriz tá roubando a cena, braba, comentou uma terceira.

Merece todo o reconhecimento, escreveu um outro.

E aí, o que vocês acharam da atuação de Danielle?