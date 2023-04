Ipem fiscaliza lojas de capacete e orienta usuários no Grande ABC

Da Redação



29/04/2023 | 03:07



O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) integrou no período de 24 a 28 de abril, mais uma etapa do Plano Nacional de Vigilância de Mercado do Inmetro, ação nacional, com o foco na orientação aos estabelecimentos comerciais varejistas e atacadistas por meio de visitas a fim de conscientizar desde o revendedor até o consumidor final, de que muitas vidas são salvas com o uso e conservação corretos do capacete.

No Estado de São Paulo a ação ocorreu em estabelecimentos que comercializam capacetes utilizados nos ciclomotores, motonetas e motocicletas, como dispositivo de segurança, na Capital e em outras 14 cidades. Na região, foram vistoriadas lojas em Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo e São Caetano.

As equipes do Ipem-SP visitaram 110 estabelecimentos comerciais para verificar se os capacetes atendem requisitos técnicos e às obrigações estabelecidas na regulamentação do selo ou etiqueta interna do Inmetro. Ao todo foram 15.750 capacetes verificados.