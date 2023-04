Cássio defende pênalti e se emociona com vaga do Corinhtians: 'Vitória que dá confiança'

27/04/2023 | 00:11



Róger Guedes e Cássio foram os dois grandes nomes na suada classificação do Corinthians às oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante fez o gol que levou a decisão aos pênaltis (2 a 0) nos acréscimos contra o Remo e fechou a série de cobranças (5 a 4) na Neo Química Arena, enquanto o goleiro defendeu uma batida dos paraenses. Ambos fizeram uma selfie no fim da partida e não esconderam o sentimento de alívio.

Capitão corintiano, Cássio ainda fez questão que todo o time fosse abraçar o técnico Cuca na beirada do campo. Ambos sabiam que uma eliminação seria bastante pesada para o comandante, recém-chegado, envolvido em polêmica de caso sexual e que ainda estreou com derrota por 3 a 1 na casa do Goiás.

"Um jogo difícil. Sabíamos que precisava dar uma resposta e isso é Corinthians. Estou bastante tempo aqui e temos de dar os parabéns a todos", disse o capitão. "Sabíamos que tínhamos de passar. Em um momento difícil, mostramos que somos homens, ninguém se escondeu nesse momento", desabafou, visivelmente emocionado. "Foi duro, difícil, mas passamos. Sábado temos um clássico pela frente (visita o Palmeiras) e essa vitória dá confiança, um respiro, e mostra que todo mundo está no mesmo barco."

Ciente das críticas da torcida, Casio fez o papel de escudo e saiu em defesa até do presidente Duílio Monteiro Alves. "O presidente tenta fazer de tudo e às vezes é criticado, mas tem lutado com unhas e dentes para o clube melhorar. Estou feliz pela classificação, com o time lutando, brigando até o fim", disse, antes de explicar a celebração junto com Cuca.

"Ele se dedicou, não vou entrar em detalhes (sobre os problemas extracampo), mas é um cara que tem feito de tudo, lutado para nos ajudar, nos guiar. Aqui tem trabalho por fazer,temos muito a melhorar com ele, e essa vitória dá confiança para sequência da temporada."

Roger Guedes, também aliviado, revelou que pouco antes de anotar o segundo gol do time, estava orando para que tudo desse certo em Itaquera. "Um minuto antes eu estava orando, dizem que tenho superstição, mas um minuto antes pedi para Deus abençoar porque essa luta de nada ia valer se não viesse classificação", afirmou. "A gente precisava trazer o torcedor para a gente, queríamos dar alegria para eles, e essa vitória é importante para a torcida e para o clube também."

R