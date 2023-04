Halsey e Alev Aydin se separam e planejam guarda compartilhada do filho

26/04/2023 | 11:10



O ano de 2023 nem começou direito e vários famosos já terminaram seus relacionamentos. Segundo informações da revista People, chegou ao fim o namoro de Halsey e Alev Aydin.

Uma fonte revelou que a separação teria sido amigável e os artistas estão planejando ter guarda compartilhada do filho Ender, nascido em julho de 2021. Documentos judiciais obtidos pelo veículo ainda constam que a cantora entrou com uma petição para determinar a relação parental no dia 5 de abril. A famosa pediu ao tribunal para ficar com custódia física total e que o pai do pequeno tenha direito a visitas razoáveis.

Além disso, a famosa também solicitou que seja concedida custódia legal conjunta e que as taxas de custos e litígios sejam divididas entre ambas as partes. O relacionamento de Halsey e Alev se tornou conhecido em 2019, quando os dois foram vistos juntos pela primeira vez em um jogo do Los Angeles Lakers.