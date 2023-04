Cara de Sapato faz chamada de vídeo com Amanda após a final do BBB23 e a sister afirma: Sempre foi amizade

26/04/2023 | 09:10



O BBB23 chegou ao fim e consagrou Amanda como a grande campeã da edição. No entanto, nem todos foram convidados para participar dessa festa. Como você viu, Cara de Sapato e MC Guimê ficaram de fora da final por terem sido expulsos por importunação sexual.

Ainda assim, em nome da amizade forte entre Amanda e Cara de Sapato, que foi referenciada até mesmo por Tadeu Schmidt no discurso que consagrou a sister campeã, Fred fez uma chamada de vídeo com o atleta para que ele pudesse parabenizar a médica.

Vale lembrar que Cara de Sapato chegou a voltar ao Brasil para poder recepcionar Amanda após ela sair do confinamento. O lutador havia retornado ao Estados Unidos, onde mora, após receber a notícia de que havia sido desconvidado a participar da final do programa.

Já em suas próprias redes sociais, Sapato escreveu:

Obrigado por me dar a mão... e ainda bem que você confiou

Amanda fala sobre Cara de Sapato no Bate-Papo BBB

Durante a tradicional conversa com Vivian Amorin e Patrícia Ramos, no Bate-Papo BBB, Amanda abriu o coração sobre o que sentia por Cara de Sapato na casa.

- O Sapato me escutava muito e ele via o que as pessoas não viam. Nem é uma questão tanto de proteção, acho que nós dois fomos nos ajudando. Existia o momento dele, que batia a ansiedade. A gente buscava muita força um no outro. A gente conseguiu se conectar num lugar de muito carinho e respeito. Não tem como eu contar minha história sem contar a presença dele.

E afirma:

- Sempre foi muito amizade, mas é uma amizade tão verdadeira, tão sem divisão de homem e mulher... As pessoas não estão acostumadas com isso. Era um relacionamento tão profundo de amizade que as pessoas podem ter confundido, mas a gente não confundiu. A gente sabia exatamente o que a gente era um pro outro.

Em suas redes sociais, Fred compartilhou um print da chamada e escreveu:

A Amandinha é campeã, Tadeu! hahahah fui o mensageiro do reencontro.