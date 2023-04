A 18 meses da eleição, reitor da USCS vira presidente do PSD de São Caetano

Artur Rodrigues

do Diário do Grande ABC



25/04/2023 | 09:34



O reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo, 42 anos, assumiu na última semana a presidência do diretório municipal do PSD.

Prearo tem se tornado aliado próximo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) desde que assumiu a reitoria da universidade municipal, em junho de 2020. Embora o partido, que conta com três vereadores na Câmara – César Oliva, Jander Lira e Ubiratan Figueiredo –, tenha exercido papel de oposição ao tucano na atual legislatura, acredita-se que a nomeação do reitor para o comando da legenda tenha o <CF51>dedo</CF> do chefe do Executivo, de olho na eleição do ano que vem.

Sem poder se candidatar por ter sido reeleito em 2020, Auricchio tem se movimentado nos bastidores para lançar o seu candidato nas eleições de 2024. O que se comenta nos corredores do Paço é que, mesmo com aliados na Câmara que já demonstraram interesse em se candidatar à Prefeitura, como Tite Campanella (Cidadania) e Pio Mielo (PSDB), o prefeito pode escolher Prearo como seu sucessor. Há ainda a possibilidade, segundo apurou o Diário, de Auricchio também migrar para o PSD.

“Lógico que ainda tem muito tempo até as eleições e muita coisa pode acontecer, mas nesse momento há claramente uma costura sendo feita para que o Prearo seja o nome do Auricchio. Se realmente será, aí temos que esperar para ver”, disse ao Diário uma fonte do PSD.

No dia 21 de março, o instituto Paraná Pesquisa divulgou levantamento sobre o cenário atual dos possíveis candidatos à Prefeitura de São Caetano no pleito do ano que vem. Nela, Prearo apareceu com 2,1% das intenções de voto, atrás de nomes como o vereador Caio Salgado (PL), com 6,9%; o ex-prefeito Paulo Pinheiro (União Brasil), com 10,8%; o vereador e ex-presidente da Câmara Tite Campanella, com 14,5%; o ex-vereador e ex-prefeiturável Fabio Palacio (União Brasil), com 15,3%; e a secretária de Saúde Regina Maura, com 16,4%.