Newcastle faz 5 gols em 20 minutos e arrasa Tottenham em briga direta por Liga dos Campeões

23/04/2023 | 12:05



Com Arsenal, Manchester City e United com presença na próxima edição da Liga dos Campeões encaminhadas, resta uma vaga no Campeonato Inglês para quatro candidatos. E o Newcastle deu um passo importante para se firmar entre os quatro colocados ao ganhar por goleada o confronto direto com o quinto, Tottenham, por 6 a 1 neste domingo. O brasileiro Joelington fez um dos gols do time da casa, que iniciou de maneira arrasadora o embate e fez cinco gols em 20 minutos.

Ganhar o confronto direto levou o Newcastle aos 59 pontos na classificação, ao lado do United mas com vantagem nos critérios de desempate, abrindo seis para o Tottenham, que permaneceu com 53. O Aston Villa tem 51, mas ambos podem ser superados pelo Liverpool, com 50 e um jogo a menos.

O Newcastle iniciou a partida de maneira arrasadora e garantiu a goleada com somente 20 minutos, tempo em que anotou os seus cinco primeiros gols na partida. Logo no minuto inicial, Murphy abriu o marcador no St. James Park. Em roubada de bola e batida forte de fora da area, ele anotaria outro aos 9, ampliando para 3 a 0 após Joelington deixar sua marca.

Aos 19 e aos 20 Alexandre Isak foi às redes em dose dupla. Totalmente perdido em campo, o Tottenham via o Newcastle aproveitas todas as chances criadas. O elástico placar fez os donos da casa diminuírem o ritmo, para alívio do técnico interino Christian Stellini.

No começo da segunda etapa, já com o embate em clima de treino, o Tottenham anotou o gol de honra, com Harry Kane. Aos 22, Callum Wilson fechou a surra histórica.

No outro jogo do dia pelo Campeonato Inglês, o West Ham abusou das jogadas aéreas para também golear. Em visita ao Bournemouth, fez 4 a 0, gols de Michail Antonio, Lucas Paquetá, Rice e Fornals, superando o rival na tabela. Os visitantes subiram para 13°, com 34 pontos, deixando o Bournemouth em 15°, com 33.