Swiatek conquista bicampeonato em Stuttgart ao bater Sabalenka novamente na final

23/04/2023 | 10:41



Não foi desta vez que Aryna Sabalenka conquistou seu primeiro título em Stuttgart. Na final pelo terceiro ano seguido na competição a nível WTA 500, mais uma vez a belarussa acabou derrotada. Assim como em 2022, a líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek, levou a melhor na partida decisiva contra a adversária, ao fechar com 6/3 e 6/4 após 1h51 de bela decisão. Ainda levou um carrão da Porsche, patrocinadora do torneio.

Em uma partida perfeita, a líder do ranking não teve seu serviço ameaçado na decisão - salvou apenas um break point - e aproveitou duas das seis chances de quebra, uma em cada set, para celebrar a quinta vitória diante da belarussa em sete encontros, se vingando do último jogo, no qual foi superada em novembro de 2022, pelo WTA Finals.

Foi o segundo título da polonesa na temporada, o quinto a nível WTA 500 e o 13º da carreira com somente 21 anos. Depois de não competir em Miami, Swiatek disputou em grande estilo o Torneio de Stuttgart, perdendo somente um set, na virada sobre Karolina Pliskova nas quartas de final.

Swiatek, agora, é bicampeã de quatro competições diferentes. Além de Stuttgart, ela ergueu dois troféus no Grand Slam de Roland Garros, no qual chegará como m aior favorita no fim de maio, em Roma, e em Doha.

O equilíbrio deu a tônica no primeiro set até o oitavo game, quando Swiatek aproveitou o terceiro break point na parcial e quebrou o serviço de Sabalenka. Depois, precisou apenas sacar bem para abrir 1 a 0. Ela fechou no segundo match point, após a número 2 do mundo mandar para fora. Diante de uma rival de golpes potentes, Swiatek teve de se esquivar em uma disputa na rede na qual a adversária deu uma pancada para matar o ponto após a bola da rival subir.

O segundo set começou logo com quebra da polonesa. Confiante em seu saque, bastou ir confirmando para fechar a partida em 6 a 4. A polonesa finalizou a decisão no primeiro match point, em bela cruzada de esquerda. Ela extravasou na comemoração, jogando a raquete no chão e dando um soco no ar.

Depois de fracassar na busca pelo terceiro título na temporada, a campeã de Torneio de Adelaide e do Aberto da Austrália arrancou gargalhadas com um pedido inusitado ao receber o troféu de vice-campeã. "Podemos fazer um acordo se eu chegar a outra final aqui? Só ganho um carro extra", questionou, sendo aplaudida pelos organizadores do evento, mas sem receber a resposta pretendida. Apenas a campeã leva o Porsche e ela perdeu três decisões consecutivas.

