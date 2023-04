Lukaku se destaca, Inter de Milão desencanta no 2º tempo e bate o Empoli no Italiano

23/04/2023 | 09:54



Lukaku vem brigando com Dzeko pela titularidade no comando do ataque da Inter de Milão ao lado de Lautaro Martínez. A depender da atuação do belga neste domingo, o técnico Simone Inzaghi já tem seu centroavante definido para a reta final da temporada, na qual disputará as semifinais da Liga dos Campeões e da Copa da Itália, além de buscar fechar o Campeonato Italiano entre os quatro melhores. O grandalhão anotou dois gols e deu uma assistência nos 3 a 0 construídos no segundo tempo, fora de casa, diante do Empoli.

Escalado desde o início na visita ao Empoli, Lukaku fez um primeiro tempo apenas discreto. Mas deixou sua apresentação de gala para a etapa final, na qual foi o destaque da vitória que levou a Inter aos 54 pontos, em briga direta com Roma e Milan pela quarta posição.

O primeiro gol veio em uma bela construção coletiva da Inter. A jogada começou pela direita e foi invertida por Lukaku para a esquerda, sempre em passes de primeira. O belga correu para a entrada da área, tabelou com Brozovic e bateu de direita no canto de Perisan, logo aos 3 minutos da etapa final.

O segundo gol da equipe de Milão foi bonito. E mais uma vez em jogada do lado esquerdo. Lukaku recebeu de Çalhanoglu, livre, deu uma pedalada para cima do marcador e soltou uma bomba de canhota, indefensável para o goleiro, que até tentou ir na bola.

Aos 42 minutos, o Empoli ainda buscava uma reação, quando veio o gol que acabou com suas pretensões. Após lola perdida na intermediária e pedido de falta ignorado pelo árbitro, o contragolpe da Inter acabou sendo fatal. O inspirado Lukaku arrancou e serviu Lautaro Martínez. O defensor deu o bote errado e o argentino apenas escolheu o canto para fechar a vitória por 3 a 0.

Foi a sexta participação de Lukaku em gols nos últimos seis jogos, sendo quatro bolas na rede e duas assistências. A Inter conseguiu liberação de suspensão do centroavante e deve ser escalado na quarta-feira, diante da Juventus, pela semifinal da Copa da Itália.