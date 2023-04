Estações de Santo André e Mauá passarão por obras, diz CPTM

Da Redação



21/04/2023 | 08:30



As estações de Santo André (Prefeito Celso Daniel) e Mauá, na Linha 10-Turquesa, vão passar por obras de modernização e acessibilidade. A previsão de publicação do edital para início das obras deve ocorrer ainda este ano, conforme anunciado pelo presidente da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), Pedro Moro, durante a entrega das intervenções de adequação da estação São Caetano (Prefeito Walter Braido), nesta quinta-feira (20).

Em São Caetano, o local foi revitalizado para facilitar o deslocamento dos passageiros. O plano de intervenções, com o anúncio, dá continuidade a modernização da linha do Grande ABC. Utinga, Prefeito Saladino e Capuava já haviam passado por processo de adequação de acessibilidade semelhante, dento do projeto de oferecer autonomia e mobilidade aos passageiros. Somando as intervenções nas quatro estações, o valor de investimento chega a R$ 92 milhões. O novo edital ainda não tem valores divulgados.

“A estação de Santo André tem um porte superior, como é São Caetano, então é uma obra um pouco maior para se atender. Será refeita em cima da própria estação, mantendo o aspecto do local, mas totalmente moderna”, afirma Pedro Moro.

Ainda na Linha 10-Turquesa, uma nova estação Rio Grande da Serra será erguida, sendo integrada com o terminal municipal de ônibus. O projeto executivo em andamento, feito pela MRS Logística, contará com recursos da CPTM para a construção.

Na estação de São Caetano, foram entregues as melhorias nos pisos, iluminação, sonorização e pintura dos quatro pontos de embarque, além da passarela metálica que liga todas as plataformas, que possuem quatro elevadores. Além disso, a estrutura existente recebeu melhorias, com novos sanitários acessíveis, na pintura das escadas de acesso ao túnel com instalação de corrimãos modernos, e na comunicação visual para pessoas com baixa ou nenhuma visibilidade.

Foram instalados, ainda, novos bloqueios nos acessos, sendo um acessível em cada sentido, e o acesso sul ganhou uma nova rampa de acessibilidade. “Agora, as quatro Estações são preparadas e confortáveis para todos, incluindo as pessoas com algum tipo de mobilidade reduzida”, afirmou Moro.

O secretário de Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve, também esteve na entrega e destacou a ampliação da mobilidade dos passageiros. “O Estado de São Paulo está em constante evolução no que diz respeito à acessibilidade. A entrega das obras na estação São Caetano reforça o compromisso da CPTM, e dos demais transportes metropolitanos, no que diz respeito a esse requisito tão importante para os passageiros,” afirma Assalve.

No mesmo evento, houve a assinatura da ordem de serviço que permite o início das obras de adequação de acessibilidade da Estação Aracaré, na Linha 12-Safira. A estação, localizada no município de Itaquaquecetuba, passará a ter elevadores, uma nova passarela, rotas táteis, um novo saguão de entrada e um bicicletário, além do piso da plataforma, que será devidamente regularizado.

Linha 10 terá mudanças no feriado

Nesta sexta-feira (21) de feriado de Tiradentes, os trens irão operar com intervalos iguais aos de domingo, nas cinco linhas da companhia – que inclui a Linha 10–Turquesa que passa pelo Grande ABC.

No sábado (22), a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) terá mudanças na operação da Linha 11–Coral (Estudantes- Luz) e no Serviço 710 (Rio Grande da Serra – Jundiaí).

No serviço 710, por conta de reforma na subestação de São Caetano, os trens circularão com intervalos de 14 minutos de Rio Grande da Serra até o Brás e 7 minutos do Brás até Francisco Morato, das 4h às 21h. Das 21h em diante, o intervalo será de 14 minutos de Mauá até o Brás e 28 minutos do Brás até Pirituba. Entre Pirituba e Francisco Morato, o intervalo será de 14 minutos. Os passageiros podem optar em pegar o Expresso Linha 10, que fica entre as estações Santo André e Tamanduateí. O expresso irá circular excepcionalmente neste sábado, das 6h às 14h. E a outra opção é fazer o embarque e desembarque na plataforma 2 da estação Brás. Na Linha 11, devido a obras para modernização e manutenção na infraestrutura de sinalização e energia, os trens irão circular entre 15 minutos nas estações Luz e Ferraz de Vasconcelos. No trecho de Ferraz de Vasconcelos e Estudantes, o intervalo será de 30 minutos, das 4h às 21h.

A partir das 21h até o fim da manutenção, o intervalo entre as estações Luz e Corinthians–Itaquera será de 15 minutos e 30 minutos no trecho entre Corinthians–Itaquera e Estudantes.

Segundo a CPTM, a previsão é que no domingo (23) a circulação dos trens volte ao normal.