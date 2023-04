Viaduto da Independência, em São Caetano, será interditado neste fim de semana

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



20/04/2023 | 12:19



O Viaduto da Independência, em São Caetano, ficará interditado neste fim de semana por conta de obras de macaqueamento.

Segundo a Prefeitura, a interdição ocorrerá a partir das 6h deste sábado (22) e o local só será liberado às 6h da próxima segunda-feira (24).

Como alternativa, a administração reforçou que os motoristas podem utilizar a via do Bairro Fundação ao centro. Outra rota alternativa é a do Viaduto Prefeito Luiz Tortorello e o Viaduto dos Autonomistas.