Auricchio decreta aumento de 9,5% na conta de água e esgoto

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), assinou decreto, publicado na edição de quarta-feira (19) do Diário Oficial do Município, autorizando reajuste de 9,56% no valor das contas de água e esgoto. A medida passa a valer a partir de 19 de maio.

O índice aplicado aos consumidores de São Caetano é 65% superior à inflação do ano passado, com uma taxa acumulada de 5,79% no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

O documento foi assinado pelo prefeito e por outros secretários, incluindo Rodrigo Toscano, que é superintendente da autarquia Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).

Pela nova tabela de valores, a partir do mês que vem quem tem consumo residencial de até 10 m³ por mês vai passar a pagar R$ 40,29. De 11 m³ a 20 m³, será cobrado o valor de R$ 4,06 por metro cúbico. A tarifa de coleta de esgoto será a mesma aplicada na conta de água.

No caso da faixa comercial, o valor para quem atinge até 10 m³ será de R$ 53,34. E para as empresas que consomem de 11 m³ a 20 m³ por mês, o valor será de R$ 8,08 por metro cúbico. O aumento também vale para as indústrias.

Para o vereador Edison Parra (Podemos), a decisão de Auricchio prejudica a população, principalmente pelo reajuste acima da inflação no período. “É espantoso que a Prefeitura coloque em prática esse aumento na tarifa num momento em que a economia encontra-se tão fragilizada. O reajuste acima da inflação é abusivo e injustificável”, disse. “Esse aumento vai pesar muito no bolso das famílias, que estão endividadas, e dos pequenos empresários, que ainda estão tentando se estabilizar depois da pandemia”, completou Parra.

O vereador César Oliva (PSD) também criticou o aumento tarifário. “Eu sou contra reajustes de tarifas acima da inflação, principalmente num período pós-pandemia. Vou me debruçar para entender o porquê do aumento,”

Sobre o reajuste nas contas dos moradores não há qualquer referência no site da Prefeitura de São Caetano e nem qualquer justificativa apresentada aos consumidores nas redes sociais da administração municipal e nem na do prefeito.

Procurada pelo Diário, a Prefeitura não respondeu sobre as razões do aumento acima da inflação e nem qual o valor tarifário que é transferido da artarquia para a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).