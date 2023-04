Felipe Neto fala de internautas que não entendem a referência do nome de seu novo sobrinho: O que está acontecendo com essa geração?

16/04/2023 | 13:11



A família cresceu! O segundo filho de Luccas Neto e Jéssica Diehl nasceu no dia 4 de abril deste ano, mas o influenciador só revelou a notícia no último sábado, dia 15.

Depois da publicação de Luccas, em que ele conta o nome do bebê, Felipe Neto comentou sobre os fãs que não reconheceram de onde veio a referência para a escolha de Anakin.

Em um tweet, Felipe mostrou sua indignação, principalmente porque o filho mais velho do irmão chama Luke, fazendo referência à mesma franquia, Star Wars.

Cara? Meu irmão e cunhada colocaram o nome do meu novo sobrinho de Anakin (o outro já é Luke). Está uma chuva de jovens sem entender a origem do nome. Alguns falando: Será que ele é fã de kinnporsche? Mano? O que está acontecendo com essa geração? Que medo.

Nos comentários da publicação de Neto um embate geracional começou, com internautas que falavam não entender de onde vieram os nomes e outros que tentaram descobrir o que é Kinnporsche, uma série de drama tailandesa.