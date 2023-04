ARQUIVO DE SANTO ANDRÉ – 6 A união com a Microfilmagem. O Repórter, A Tribuna... ...e na tela, o Diário.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/04/2023 | 07:35



Elaine Teresinha Pelichero Gomes é a encarregada do Setor de Microfilmagem da Prefeitura.

Na visita realizada por professores e pesquisadores ao Arquivo Central de Santo André, a profissional explicou como funciona a Microfilmagem.

E uma boa notícia: a Microfilmagem de Santo André preserva rolos de filmes de dois antigos semanários do Grande ABC, já extintos: “O Repórter”, que rivalizava com o “News Seller”, e “A Tribuna”.

Mais ainda: Elaine testou um rolo de microfilme que permanecia inédito da coleção do Diário. Um filme em 35 milímetros produzido pela Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro, de mais de 30 anos, e que está em perfeitas condições.

O Banco de Dados do Diário mantém os microfilmes desenvolvidos no Rio de Janeiro e que cobrem toda a fase do “News Seller” (1958-1968) e os anos iniciais do Diário do Grande ABC.

Na falta de uma “leitora mecânica”, os microfilmes permaneciam sem uso, preservando a versão microfilmada da coleção.

Na visita realizada ao Arquivo Municipal de Santo André, iniciou-se uma conversação para que os microfilmes com as edições do Diário possam ser consultados e pesquisados.

“O Arquivo de Santo André ficava no térreo 2 do Paço Municipal, mudou para o Craisa e veio para a Avenida Jorge Beretta em 2006, foi quando se uniram Arquivo e Microfilmagem”, relembra Elaine, que complementa:

Até 2006, a Microfilmagem funcionava no 11º andar do Paço. A parceria física com o Arquivo facilitou as operações tanto ao munícipe como à Administração.

A Microfilmagem dá suporte às várias secretarias e departamentos municipais, à Câmara Municipal, às Procuradorias Patrimonial e Judicial, a todas as áreas, enfim.

Da parte da Memória, complementamos: claro, a Microfilmagem é um instrumento fundamental também para a construção da memória do Grande ABC.

NO AR

A íntegra da visita realizada ao Arquivo de Santo André está no DGABC-TV com acesso pelo site do Diário (www.dgabc.com.br), “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e Youtube.

BOA NOVA. Elaine Gomes e um microfilme com a edição de 1976 do Diário: pela primeira vez na tela notícias microfilmadas no Rio de Janeiro

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 16 de abril de 1993 – ano 34, edição 8362

MANCHETE – Plano econômico tem três medidas definidas.

1ª) Liberação de recursos pelo Bndes para financiar programas de geração de empregos.

2ª) Destinação de recursos para a construção de 200 mil moradias.

3ª) Aceleração do programa de recuperação das estradas federais.

GRANDE SÃO PAULO – O governador Luiz Antônio Fleury Filho apesentou ontem (15-4-1993) projeto viário que vai interligar a Via Anchieta à Rodovia dos Imigrantes e à Via Dutra.

A obra é chamada de Rodoanel.

PLEBISCITO/TRIBUNA – Alcione, cantora: presidencialismo; Milton Bigucci, empresário: parlamentarismo.

EM 17 DE ABRIL DE...

1908 - Os nascentes sindicatos dos Tecelões e dos Marceneiros de São Bernardo participavam do 2º Congresso Operário Estadual de São Paulo.

1913 - Adelina Bianchin nasce em Pedreira (SP). Com 10 anos veio para Santo André, e para a nascente Vila Apiaí, onde testemunhou a passagem de soldados por ocasião da Revolução de 1924.

"Os soldados passavam pela estrada (Avenida Pereira Barreto) e chegavam a amedrontar. Uma vez um soldado parou perto da nossa casa e pediu uma pinga. Sorte que o comandante ordenou: "Vamos embora", contou Dona Adelina à Memória, anos atrás.

1953 – Pelo Torneio dos Finalistas da Segunda Divisão, o São Caetano EC vencia em casa o Botafogo por 1 a 0 em partida realizada no domingo 12 de abril.

Pelo Grupo 1, o representante do Grande ABC somava seis pontos perdidos, dois a mais que o líder, Linense, e um a mais que Paulista e São-Joanense.

MUNICIPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Jarinu. Instalado em 17 de abril de 1949, quando se separa de Atibaia.

No Rio Grande do Sul: Arroio do Padre, Pinhal da Serra, Santa Margarida do Sul e Taquara (RS).

E mais: Bacabal (MA), Barro Preto (BA), Ibiara (PB), Maripá, Marmeleiro e São José das Palmeiras (PR) e São Sebastião do Alto (RJ).

HOJE

Dia Mundial do Portador de Hemofilia. Criado em 1989. Lembra o nascimento de Frank Schnabel, fundador da Federação Mundial de Hemofilia.

Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores do Campo.

Semana Santa em Rio Grande da Serra

Cia Celebra a Vitória com a 20° edição da Paixão de Cristo

Paróquia São Sebastião

Dores de Maria

