Grupo Syn coloca o Grand Plaza a venda

O Grupo Syn colocou à venda o Grand Plaza Shopping e o Shopping Cidade de São Paulo, localizado na Avenida Paulista. A empresa, que possui seis centros de compras, contratou o Bradesco BBI para cuidar do negócio. Os valores envolvidos não foram divulgados.

A negociação foi divulgada na segunda-feira pelo jornal O Estado de S.Paulo e, no dia seguinte, o grupo divulgou um fato relevante com propósito de informar detalhes ao mercado.

No texto, a empresa “comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que efetuou a contratação de assessor financeiro, a fim de avaliar eventuais oportunidades estratégicas relacionadas ao Shopping Cidade São Paulo e ao Grand Plaza Shopping. Tal contratação segue o curso normal dos negócios da Companhia, não havendo qualquer tratativa ou proposta vinculante relacionada a qualquer de seus ativos.”

No comunicado, a companhia informa ainda que “segue a sua estratégia de sempre se manter atenta a qualquer oportunidade de negócio que gere valor aos seus acionistas e investidores, e manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre quaisquer desdobramentos relevantes relacionados ao presente tema”.

MOVIMENTO

Inaugurado em 1997 e administrado, o Grand Plaza tem mais de 300 lojas dos mais variados segmentos, incluindo gastronomia, lazer, tecnologia, moda e esportes.

No site da Abrasce (Associação Brasileira de Shoppings Centers) é informado que o Grande Plaza ocupa terreno de 146,5 mil metros, com 72 mil metros de área construída. Segundo o Estadão, o shopping tem uma receita operacional líquida de R$ 90 milhões (refente a 2022), 96,7% de suas lojas ocupadas. em 2022. A participação da Syn no ativo é de 61,4%. O centro de compras é referência em Santo André e tem 96,7% da sua área ocupada por lojistas, ou seja, há poucas áreas vagas.

O Cidade São Paulo tem menor porte, com 16,9 mil metros quadrados de área locável e R$ 60 milhões de receita bruta. O empreendimento está no mesmo terreno que já foi ocupado pela Mansão Matarazzo, na Avenida Paulista.

