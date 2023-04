Saiba quem é a atriz que vai interpretar Nani, irmã de Lilo, no live-action de Lilo & Stitch

14/04/2023 | 18:10



Segundo o The Hollywood Reporter, Sydney Elizabeth Agudong irá dar vida à Nani, irmã mais velha de Lilo no clássico filme da Disney, Lilo & Stitch. O live-action ainda não tem data de estreia, mas será disponibilizado pela plataforma Disney+. Sydney é conhecida pelo seu trabalho em On My Block, série da Netflix, NCIS, Infamously in Love e no filme West Michigan.

Para aqueles que não se lembram, Nani, a personagem que Sydney irá interpretar, é aquela típica irmã que não para de dar bronca na caçula. E não é como se ela não tivesse motivo, né? Lilo é uma garota que adora cuidar de animais e tem o costume de coletar lixo reciclável nas praias para, com o dinheiro recebido, comprar comida para peixes. Até que ela encontra um cachorro e decide adotá-lo. Entretanto, este cachorro na verdade é Stitch, um ser alienígena que é um dos criminosos mais perigosos da galáxia.

O live-action será dirigido por Dean Fleischer Camp, indicado ao Oscar por Marcel the Shell with Shoes On. O elenco, até então, é composto por Maia Kealoha, Zach Galifianakis e Billy Magnussen.