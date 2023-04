Santo André terá 1.500 câmeras e botão do pânico em escolas

Renan Soares

do Diário do Grande ABC



14/04/2023 | 07:54



Como estratégia de prevenção e combate à violência nas escolas, a Prefeitura de Santo André prepara ações para fortalecer a segurança no ambiente escolar. Até o fim deste mês, a gestão planeja instalar câmeras de segurança em todas as 132 escolas municipais – já são 1.300 em 95% da rede, faltando apenas 200 –, além de implementar “botão de pânico” nas unidades escolares. Haverá também aumento de agentes de segurança e fortificação de programas de atendimento.

As medidas foram anunciadas pelo prefeito do município, Paulo Serra (PSDB), durante entrega da ampliação da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Camilo Pedutti, nesta quinta-feira (13). A rede de câmeras terá monitoramento realizado através do COI (Centro De Operações Integradas) de Santo André, lugar em que as imagens são disponibilizadas em tempo real na estrutura montada no próprio prédio do Poder Executivo.

“Para tranquilizar o pai e a mãe, gostaria de dizer que já temos mais de 1.300 câmeras em funcionamento nas escolas, um trabalho que começamos muito antes (dos episódios de violência) como parte do pacote de cidade inteligente e monitorada”, disse o prefeito, sobre o projeto antecipado realizado em sua gestão.

Já o “botão do pânico” é uma ferramenta para alertar as forças de segurança sobre a ocorrência de emergências com rapidez. As unidades escolares, além do item, contarão com aumento da presença da GCM (Guarda Civil Municipal) e PM (Polícia Militar) no entorno das escolas. O chefe do Executivo aproveitou para ressaltar a importância de ações de prevenção, com monitoramento e diálogo entre profissionais da educação e familiares.

“Essa questão, que hoje tira o sono de muitos pais, é muito mais sobre construção da sociedade que queremos, de atuar dentro das nossas casas e estar cada vez mais próximo e unido, do que uma questão de segurança”, afirmou. Neste sentido, o Paço prepara a criação de grupos permanentes de monitoramento e diálogo entre diretores, professores, funcionários e conselho de escola com a participação de pais e mães, conforme detalhado pelo secretário de Educação, Almir Cicote.

Haverá também a ampliação do programa ConViver Bem, projeto que disponibiliza atendimento com psicólogos para professores da rede de ensino municipal, equipe gestora, profissionais e a comunidade. Além disso, haverá campanhas de conscientização nas redes sociais do Paço, e encaminhamento de informações suspeitas para as forças de segurança.





AMPLIAÇÃO

A entrega da ampliação da Emeief Camilo Pedutti é a primeira entre as 17 previstas até o fim de 2024 para escolas municipalizadas. Com investimento de R$ 1 milhão, o local recebeu quatro novas salas, dois banheiros adaptados, uma nova cobertura interligando pátio com os novos espaços, playground e quadra revitalizada.