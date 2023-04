Gestão Tarcísio é aprovada por 67,9%;Lula obtém 48,3% de avaliação positiva

Da Redação



12/04/2023 | 09:37



Os três meses de mandato do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) foram aprovados pelos eleitores andreenses, segundo pesquisa do instituto Paraná Pesquisas. Conforme o levantamento, 67,9% disseram apoiar a administração em São Paulo do ex-ministro da Infraestrutura. Por outro lado, 23,6% afirmaram desaprovar a gestão do Palácio dos Bandeirantes. Não souberam somou 8,5%.

Na divisão da análise, Tarcísio obteve 15% de gestão ótima, 33,8% de boa e 30,8% de regular. Na outra ponta, 9,2% classificaram a administração do Estado como ruim e 6% afirmaram ser péssima. Não souberam responder somou 5,7%.

Entre os que disseram aprovar Tarcísio, o maior percentual ficou entre o eleitor masculino, com 72,8%. Entre as mulheres, o atual governador foi aprovado por 63,8% dos entrevistados.

Na eleição do ano passado, Tarcísio venceu a disputa no segundo turno em Santo André, com 51,59% dos votos válidos. Fernando Haddad (PT), atual ministro da Fazenda, obteve 48,41% dos votos válidos.

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve uma avaliação positiva menor dos eleitores de Santo André. Segundo o levantamento, 48,3% aprovaram o início do terceiro mandato do petista, contra 46,3% que disseram desaprovar a gestão. Não souberam alcançou 5,4% dos entrevistados.

Na avaliação mais detalhada, 10,9% classificaram a gestão como ótima, 25,3% disseram que a administração é boa e 21,4% julgaram como regular. Por outro lado, 9,5% disseram ser ruim e 30%, péssima.

Na eleição de outubro, Lula obteve 47,87% dos votos válidos de Santo André, contra 52,13% conquistados por Jair Bolsonaro (PL).