Após intriga entre Latino e Maíra Cardi, Kelly Key compartilha clique com suposta indireta

E vamos de mais uma polêmica? Pois bem, o último domingo, dia 9, foi um pouco agitado no mundo dos famosos. Após Maíra Cardi e Latino trocarem farpas públicas nas redes sociais, Kelly Key acabou se envolvendo na situação ao compartilhar uma foto com uma suposta indireta.

Não está entendendo nada? Calma, que a gente te explica! Durante a Páscoa, Maíra compartilhou uma foto ao lado do namorado, Thiago Nigro, e da filha Sophia, fruto de seu antigo relacionamento com Arthur Aguiar. Acontece que Latino decidiu fazer um comentário alfinetando a influenciadora.

Achei top a foto! Só acho que vocês poderiam ter poupado o seu ex dessa foto, né! Empatia pelo próximo pode ajudar na boa relação com seu ex, já que o Arthur tem um amor tão incondicional pela menina.

Expor a filha numa separação tão recente (em plena Páscoa), pode lhe causar algumas fricções familiares, ainda mais quando uma das partes não está 100% bem resolvida. Desculpa estar me metendo, mas é porque já vivenciei esse tipo de situação e sei que isso não faz bem, pelo menos nesse momento. Feliz Páscoa.

E pensa que Maíra ficou calada? Não não, a influenciadora não perdeu tempo e logo rebateu:

Sim, verdade, Latino, me lembro sim que você vivenciou algo parecido com a maravilhosa da Kelly Key que tentou por tudo lutar pelo casamento dela enquanto você não a respeitava na rua, um dia ela cansou e encontrou uma pessoa maravilhosa, e já estão juntos há mais de 20 anos! Que bom que ela encontrou alguém tão especial para cuidar da sua filha, o Thiago é essa pessoa para mim, e se Deus quiser eu terei a mesma benção que sua ex e sua filha tiveram, só que ainda melhor, pois além dele, ela [Sophia] ainda terá um pai presente que a ama muito! Sobre outras pessoas verem isso, eu realmente acredito que um pai que ama sua filha vibra ao ver ela sendo bem cuidada! Fale sobre você não sobre os outros.

Como se a situação já não estivesse tensa, um pouco depois, Kelly compartilhou um clique em seu perfil para comemorar a Páscoa. No clique, a cantora aparecia ao lado do marido, e dos três filhos, Suzanna, Jaime e Artur.

Na legenda, ela pontuou:

Essa foto me lembra que não importa o quão longe a vida nos leve, a nossa família sempre estará unida em amor, memórias e valores muito claros e bem estabelecidos! A Páscoa é um momento para celebrar essa união e renovar nossa gratidão por tudo o que temos. Que ela seja mais uma oportunidade para fortalecer os nossos laços, para nos lembrar da importância de valorizar cada momento e de amar intensamente aqueles que estão ao nosso redor! A união é a nossa força, e juntos, podemos superar qualquer desafio!