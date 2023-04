Warriors atropelam e se garantem nos playoffs da NBA; Lakers disputam o play-in

10/04/2023 | 09:04



A última rodada da temporada regular da NBA foi tão decisiva quanto movimentada na Conferência Oeste, na noite deste domingo. Atual campeão, o Golden State Warriors garantiu sua vaga direta nos playoffs com direito a recorde, enquanto o Los Angeles Lakers terá que disputar o play-in. Já o Minnesota Timberwolves perdeu Rudy Gobert, que acertou um soco num companheiro de equipe nesta rodada final.

A noite de domingo contou com todas as 30 equipes da NBA em quadra, em 15 duelos. Os mais aguardados envolviam as equipes da Conferência Oeste, já que a tabela do Leste já estava praticamente definida. No Oeste, havia disputas pelas últimas vagas nos playoffs (classificam-se os seis primeiros colocados) e no play-in, repescagem com os quatro times classificados logo abaixo da zona dos playoffs.

Assim, estão confirmados todos os confrontos do play-in e a maioria dos duelos dos playoffs. Pelo Oeste, estão garantidos os confrontos: Phoenix Suns x Los Angeles Clippers e Sacramento Kings x Golden State Warriors. O Denver Nuggets, melhor time da temporada regular no lado Oeste, e o Memphis Grizzlies aguardam seus adversários, que sairão da repescagem.

No Leste, os duelos confirmados têm: Cleveland Cavaliers x New York Knicks e Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets. Milwaukee Bucks e Boston Celtics, as duas equipes com a melhor campanha do campeonato até agora, aguardam a definição dos seus rivais.

A rodada de domingo reservou maiores emoções para quem acompanhou os jogos do Oeste. Pressionado, o Golden State Warriors atropelou o Portland Trail Blazers por 157 a 101, fora de casa. Os atuais campeões bateram o recorde de pontos marcados no primeiro quarto do duelo, com 55. Stephen Curry liderou a equipe, com 26 pontos.

O triunfo garantiu os Warriors na sexta posição da conferência, confirmando a última vaga direta aos playoffs. O resultado foi essencial para avançar porque os Clippers, rivais diretos nesta briga, também fizeram a sua parte. Eles venceram o Phoenix Suns por 119 a 114, fora de casa. E ficaram em quinto lugar, logo atrás do próprio time de Phoenix. Warriors e Clippers terminaram exatamente com a mesma campanha: 44 vitórias e 38 derrotas. Mas a equipe de Los Angeles levou vantagem nos critérios de desempate.

Os demais classificados no Oeste foram os Nuggets (53/29), Grizzlies (51/31), Kings (48/34) e Suns (45/37). Para o play-in, entraram os Lakers (43/39), Timberwolves (42/40), Pelicans (42/40) e Thunder (40/42).

Também jogando sob pressão, os Lakers fizeram a lição de casa ao vencerem o Utah Jazz por 128 a 117, em casa, com 36 pontos de LeBron James. Mas não foi o suficiente para evitar a repescagem. O time de Los Angeles vai encarar o Timberwolves. O vencedor entra nos playoffs e vai encarar os Grizzlies.

AGRESSÃO

Precisando da vitória contra o New Orleans Pelicans para se garantir ao menos no play-in, o Minnesota Timberwolves enfrentou um problema inesperado neste domingo. O pivô francês Rudy Gobert acertou um soco em Kyle Anderson, seu companheiro de time, e foi tirado da equipe, que acabou vencendo os Pelicans por 113 a 108.

A agressão aconteceu durante um pedido de tempo. O jogador, que não tem histórico de violência em quadra, disputa sua primeira temporada pelos Timberwolves. E apresenta médias de 13,6 pontos e 11,8 rebotes. A direção do time não informou se haverá punição ao atleta.

CONFERÊNCIA LESTE

A tabela do Leste já estava definida antes de domingo. Os Bucks terminaram em primeiro, com 58/24, seguido pelos Celtics (57/25) e pelos Philadelphia 76ers (54/28). Na sequência, também garantidos nos playoffs, vieram Cleveland Cavaliers (51/31), New York Knicks (47/35) e Brooklyn Nets (45/37).

Para o play-in, estarão o Miami Heat (44/38), o Atlanta Hawks (41/41), o Toronto Raptors (41/41) e Chicago Bulls (40/42). Os Bulls vão enfrentar os Raptors, enquanto os Hawks terão pela frente o Heat. O vencedor deste duelo entrará direto para os playoffs para enfrentar os Celtics.

A disputa do play-in começa na noite desta terça-feira, com dois jogos, um de cada conferência: Heat x Hawks e Lakers x Timberwolves.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Boston Celtics 120 x 114 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 103 x 81 Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers 95 x 106 Charlotte Hornets

Miami Heat 123 x 110 Orlando Magic

Brooklyn Nets 105 x 134 Philadelphia 76ers

New York Knicks 136 x 141 Indiana Pacers

Washington Wizards 109 x 114 Houston Rockets

Toronto Raptors 121 x 105 Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks 117 x 138 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 109 x 95 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 128 x 117 Utah Jazz

Minnesota Timberwolves 113 x 108 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 114 x 119 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 101 x 157 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 115 x 100 Memphis Grizzlies