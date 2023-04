Capital paulista começa imunizar contra a gripe a partir desta segunda

10/04/2023 | 08:56



A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), anunciou na quarta-feira, 5, que a capital começará a campanha de imunização contra a gripe a partir desta segunda-feira, 10. De acordo com a pasta, há 1,4 milhão de doses destinadas pelo Ministério da Saúde ao município e todas serão aplicadas inicialmente nos grupos prioritários.

A imunização será oferecida em duas etapas e para os seguintes grupos prioritários: pessoas acima de 60 anos, crianças a partir de 6 meses até 6 anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e, finalmente, aos imunossuprimidos.

No dia 17 de abril, uma nova fase da campanha se inicia, ampliando o público-alvo. Serão, então, incluídos no esquema vacinal os profissionais de saúde, os profissionais de educação, as pessoas com deficiência permanente, as pessoas com comorbidades, os profissionais de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso. Também serão contemplados os profissionais portuários, os profissionais das forças de segurança e salvamento, além dos profissionais das Forças Armadas, do sistema prisional e a população privada de liberdade, incluindo adolescentes em medidas socioeducativas.

Onde encontrar

A vacina contra a gripe estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Tais unidades funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 19h. É possível ir também nas unidades das Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, que atendem das 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.

Efeitos da gripe

A gripe pode levar a consequências graves, principalmente na população acima de 60 anos, pois com o envelhecimento, o sistema imune passa por um processo natural de enfraquecimento, chamado imunossenescência. Quem não está nos grupos selecionados pode optar pela vacina na rede privada, que oferece o imunizante com custo.

"A vacinação contra a gripe é a melhor ferramenta que a ciência dispõe no combate a doenças infecciosas como a gripe, que é uma doença grave, sistêmica e que impacta diretamente na qualidade de vida da população", afirma Fabiana Funk, presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC).

Segundo Fabiana, não é preciso fazer intervalo entre a vacina da gripe e a da covid-19. "Entre a vacina bilavente ou qualquer uma das doses contra a covid-19 e a vacina contra a influenza não há necessidade de se fazer intervalo, inclusive podem ser tomadas no mesmo dia. Com exceção para a imunização contra o novo coronavírus para crianças até 11 anos. Para elas, é necessário que se espere até 15 dias", afirmou a especialista. (COLABOROU RENATA OKUMURA)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.