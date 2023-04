O rádio vivo. Nas histórias. Nas gravações. Nas anotações de um estudioso

Luana Mello



06/04/2023 | 12:59



Pouco mais de um ano desde a sua morte, Aparecido Lopes de Almeida Filho (1950-2022) tem o trabalho salvo pela família como por certo gostaria o menino da Rádio Eldorado e do Jardim Alvorada.

São aparelhos de som, gravadores, filmadoras, discos de vinil, CDs e DVDs, livros, enciclopédias, cartas de ouvintes de todo o País. Tudo muito bem organizado pelo Cido ou Cidinho, o que adotara o nome artístico de Marcelo Duarte e que, após se aposentar, criou um blog pelo qual transmitia a sua "Viagem no Tempo"- o que gerava a correspondência recebida.

O conteúdo deste acervo está sendo estudado e sistematizado pelo comunicador Celso Zappa, criador da Zummm FM de Santo André. Zappa, um estudioso da música e do rádio, tem sob a sua guarda a parte maior do conteúdo do que Marcelo Duarte guardou, por deferência de sua irmã, Maria Lopes de Almeida.

Aparecido Lopes, ou Marcelo Duarte, filmou a Santo André dos anos 70, imagens já mostradas pelo DGABC-TV. Ele preservou gravações de programas de rádio, daqui e de São Paulo. O CD que acompanha o livro "Programa de Auditório" (Santo André, 2000) traz uma seleção destes sons gerados pelas emissoras pioneiras do Grande ABC, descobertos, salvos e/ou organizados por Marcelo Durte.

Ouvindo o conjunto de gravações sob sua guarda, Celso Zappa localizará novas preciosidades a serem transmitidas pela sua FM e preservadas para a história do rádio do Grande ABC.





CADERNOS

Nós, da Memória, ficamos com 11 cadernos que Marcelo organizou a partir de 1964, seus tempos de adolescente. Ele já tinha queda para a música, rádio, TV e cinema. E foi colando, caderno a caderno, tudo o que considerava importante e interessante.

Um exemplo bem nosso do Grande ABC: a foto de Sebastião Ferreira da Silva, "competente técnico de som da Rádio Nacional, de São Paulo", depois Rádio Globo, que começou trajetória nas emissoras da região.

Letras musicais, biografias de artistas, fofocas e notícias... há de tudo nos 11 cadernos de Marcelo Duarte.

Outro exemplo: Fausto e Ricardo Macedo, "dois irmãos e excelentes radialistas". E Marcelo vai explicando: Fausto Macedo trabalhava na Rádio Tupi e Ricardo na Bandeirantes, "onde apresenta todos os domingos o programa Sucesso em Revista".

Obrigado Marcelo, obrigado Maria. A "Memória"

Acervo