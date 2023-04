Inscrições para Ossel Run 2023 podem ser feitas até 20 de maio

Pedro Lopes

do Diário do Grande ABC



06/04/2023 | 10:57



Ao menos 2500 pessoas são esperadas no Paço Municipal de Santo André para a tradicional corrida Ossel Run. As inscrições para o evento vão até o dia 20 de maio – ou até alcançarem o número máximo de competidores permitidos. O evento está marcado para o dia 28 de maio, com início para as 7h30 e é dividido em três categorias: corridas de 10 km, 5 km e caminhada familiar (5 km). Quem desejar se inscrever para a corrida deverá acessar o site www.minhasinscricoes.com.br, O valor da corrida custa R$ 74,90 até o dia 25 de abril, para as crianças que forem participar da caminhada familiar, a taxa de inscrição é R$ 25. A entrega dos kits acontece no dia 27 de maio (sábado), na loja Decathlon do Shopping ABC, em Santo André, das 12h às 20h. João Vicente de Moraes Neto, um dos organizadores do evento, disse que o evento já conta com 1.000 inscritos. “Essa é uma corrida que tem o caráter familiar e o nosso objetivo é trazer o máximo de famílias, com o intuito de saúde e qualidade de vida, tirando o foco competitivo”, disse.