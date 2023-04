América-MG e Fortaleza dão goleadas na estreia pela Copa Sul-Americana

05/04/2023 | 23:49



Dois times brasileiros largaram com o pé direito, nesta quarta-feira à noite, pela Copa Sul-Americana. O América-MG aplicou 4 a 1 em cima do Peñarol-URU dentro da Arena Independência e lidera o Grupo F, enquanto o Fortaleza fez 4 a 0 no Palestino-CHI e lidera o Grupo H.

O América-MG tem os mesmos três pontos do Millonarios, da Colômbia, que na terça-feira venceu por 3 a 0 o Justicia y Defesna, da Argentina. Mas os mineiros têm maior número de gols: 4 a 3. O time tratou de definir o jogo rapidamente, marcando dois gols nos primeiros minutos. Éder, de cabeça, aos três, e Gonzalo Mastriani, aos seis minutos.

Dominando totalmente o adversário, o time mineiro ampliou aos 10 minutos do segundo tempo, de novo, com Mastriani, enquanto Wellington Paulista fez o quarto gol aos 22. O visitante diminuiu aos 30 minutos, com Mansilla, de cabeça.

No sábado, o América volta a campo para tentar ser campeão mineiro. No primeiro jogo, perdeu para o rival Atlético, por 3 a 2. Agora precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão, porque se ganhar por um gol apenas deixará o título com o adversário, dono da melhor campanha e que entrou na fase final com a vantagem do empate.

Na Arena Castelão, o Fortaleza também não deu chances ao Palestino, do Chile, vencendo por 4 a 0. Com isso lidera o Grupo H, com os mesmos três pontos do San Lorenzo, da Argentina, que na terça-feira, fora de casa, fez 1 a 0 sobre o Estudiantes de Mérida. No saldo de gols, o time cearense está melhor: 4 a 1.

OUTROS JOGOS

No Grupo C, o Estudiantes da Argentina venceu por 1 a 0 o Oriente Petrolero, mesmo jogando na Bolívia. O Red Bull Bragantino vai estrear, nesta quinta-feira, diante do Tacuary, no Paraguai.

O Universitario-PER, fora de casa, venceu por 1 a 0 o Gimnasia La Plata, na Argentina. Com isso lidera o Grupo G, que terça-feira teve a estreia do Goiás empatando sem gols diante do Santa Fé, da Colômbia. O Danubio, do Uruguai fez 2 a 0 em cima do Emelec-QUE e lidera o Grupo B.