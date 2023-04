RG Animal: Sistema facilita encontrar o pet em caso de desaparecimento

Todo cuidado é pouco quando se trata dos nossos pets, mas vez ou outra não tem como negar que esses bichinhos podem aprontar e acabar fugindo. Pensando na dificuldade dos tutores em encontrar seus animais perdidos, a Prefeitura de São Caetano lançou o programa Registro Geral Animal (RGA), um sistema que tem como objetivo cadastrar os dados dos animais e seus tutores, emitindo uma carteira de identificação para cães e gatos.

O munícipe recebe um documento e uma medalha para colocar na coleira do pet. A medalha tem a função de identificar o animal através de reconhecimento digital pelo QR code estampado no pingente. Caso o animal se perca ou desapareça, a pessoa que o encontrar poderá apontar a câmera do celular para a medalha e ter acesso às informações do tutor, como nome, telefone e WhatsApp para contato, facilitando o encontro com o dono do animal perdido.

Para emitir o RGA, o tutor deve apresentar um documento com foto e comprovante de endereço, residir no município e ser maior de idade. Além disso, é necessário apresentar uma foto do pet e o animal deve ter mais de três meses de idade. Para se cadastrar, clique aqui.