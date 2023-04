Pôsteres e teaser trailer de Barbie são divulgados; confira

04/04/2023 | 15:10



E seguimos com a contagem regressiva para o lançamento de um dos filmes mais esperados do ano! Barbie chegará aos cinemas no dia 20 de julho e a cada nova informação divulgada, aumenta a expectativa do público para a chegada da tão esperada data. Nesta terça-feira, dia 4, foram divulgados os pôsteres dos personagens e um novo teaser trailer.

O vídeo mostra trechos de cenas e vislumbres de Margot Robbie imersa em um universo cor-de-rosa onde todas as mulheres se chamam Barbie e todos os homens se chamam Ken. A prévia do longa-metragem já indica que o público terá a sensação de estar vivendo no mundinho da boneca mais famosa do globo enquanto a acompanha em suas aventuras.

A Warner Bros. Pictures ainda divulgou pôsteres com a imagem e descrição de cada um dos personagens. Além de Margot Robbie no papel principal, o elenco ainda conta com Hari Nef, Emma Mackey, Dua Lipa, Ana Cruz Kayne, Sharon Rooney, Emerald Fennel, Issa Rae, Kate McKinnon, Nicola Coughlan, Alexandra Shipp, Ritu Arya, America ferrera, Ariana Greenblatt, Helen Mirren interpretando Barbies de diferentes profissões.

Ryan Gosling dá vida ao personagem masculino principal e ainda contracena os Kens de Kingsley Ben-Adir, Scott Evans, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Michael Cera, Will Ferrell, Connor Swindells e Jamie Demetriou. Ao contrário das mulheres, não é indicado o trabalho de cada um deles.