Bruna Marquezine reage emocionada ao trailer de Besouro Azul

04/04/2023 | 10:10



Do Brasil para o mundo... Bruna Marquezine está com tudo! Na última segunda-feira, dia 3, ela se emocionou com o trailer de Besouro Azul, novo filme da DC Comics. A atriz é uma das protagonistas da trama do super-herói ao lado de Xolo Maridueña.

Minutos antes do estúdio internacional publicar o vídeo, a brasileira publicou nas redes sociais um vídeo esperando o tão aguardando o momento:

- Isso é muito cruel do universo. Demorar tanto a postar um trailer, brincou.

Em live, ela disparou:

- Queria agradecer do fundo do coração todo o apoio, todo suporte, as mensagens de amor. Eu só tenho a agradecer do fundo do coração mesmo. Estou muito feliz. [...] Agora, tem que esperar até agosto, mas até lá, muita coisa vai acontecer. Eu estou muito feliz. Só queria agradecer. [...] Vocês me deixam sem palavras, com todo carinho e dedicação, com todo tempo e energia investidos em mim. Eu sou eternamente grata. Quero que vocês saibam que eu vejo vocês, eu vejo o esforço e me orgulho. Eu reconheço e não só sou eu. O nosso diretor sempre fala o quanto ele é acolhido pelo Brasil e quanto os meus fãs são incríveis. O quanto vocês são e serão essenciais na trajetória desse filme.

E continuou:

- Eu estou muito, muito, muito feliz. Toda vez que eu assisto eu vejo pulando. Toda vez que eu vejo quero chorar. E não via a hora de dividir com vocês. Eu fico muito feliz de saber que vocês gostaram. É inacreditável! Parece um sonho. Estou nas estrelas! Muito orgulhosa. [...] Sou complementante apaixonada por esse filme. Vai ser lindo! Acredito do fundo do coração que tudo que tem essência, coração, dá certo e é um filme que tem isso de sobra.

Inclusive, além de ter gravado suas cenas em inglês, Marquezine também dublou a si mesma na versão em português.