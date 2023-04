Adote um Cidadão leva deficientes para saltar de paramotor na praia

Coluna Social



02/04/2023 | 07:00



Promover a inclusão de pessoas com deficiência através de atividas esportivas foi parte da 6ª edição do Um Salto para a Vida realizado pela ONG são-bernardense Adote um Cidadão. A ação ocorreu em 13 cidades pelo Brasil, dentre elas, Itanhaém, no Litoral Sul, e ofereceu a oportunidade para 70 pessoas experimentarem, pela primeira vez, a sensação de liberdade e aventura de vôos com paramotores e paratrikes.

Além disso, o momento contou com a presença do atleta paralímpico e apresentador Fernando Fernandes, um defensor da inclusão de deficientes e um exemplo de superação que inspirou e motivou os participantes.

O projeto nasceu para realizar o sonho de uma deficiente visual que foi diagnosticada com câncer. "Ver os sonhos sendo multiplicados é uma alegria muito grande. Queremos mostrar que tudo é possível", destacou o fundador da organização, Antonio Carlos Veiga.

Esta é uma das iniciativas do Adote um Cidadão, que desde 1999, atua em prol da inclusão de pessoas com deficiência, idosos e cidadãos em vulnerabilidade social.