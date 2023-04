Harry Styles é flagrado com modelo horas depois de ser visto aos beijos com Emily Ratajkowski no Japão

02/04/2023 | 16:11



Caiu na rede é peixe? Harry Styles virou assunto na web depois de ser visto beijando Emily Ratajkowski nas ruas do Japão após um show do britânico em Tóquio. Mas o bafafá não parou por aí! Segundo o Daily Mail, horas depois do ex-One Direction ser gravado com a modelo, ele foi flagrado ao lado de outra mulher que usava uma peruca rosa, andando e conversando pelas ruas da cidade.

Segundo os jornais britânicos, a mulher em questão seria Kiko Mizuhara, uma modelo e estilista de 31 anos de idade que já foi apontada como possível affair de Harry em 2019.

Na época, os rumores tiveram início depois que as duas celebridades passaram a se seguir nas redes sociais e foram vistos se divertindo juntos em um karaokê em Tóquio. Apesar dos boatos, Kiko negou tudo e admitiu que eram amigos.

O The Sun revelou que o cantor foi convidado para uma festa privada de lançamento da colaboração da modelo com o designer Marc Jacobs.

- O lance de Harry e Kiko é muito antigo e ele pode ser totalmente ele mesmo quando está perto dela, começou a fonte. Ela também entende que ele é reconhecido em todos os lugares que vai, então foi uma chance para os dois se atualizarem longe dos olhares indiscretos dos fãs. Harry ama Tóquio, e é um lugar realmente especial para os dois.

Será que vem um novo casal por aí?