No BBB23, Ricardo Alface pede para Bruna Griphao deixá-lo voltar para o Quarto Deserto

02/04/2023 | 10:11



Logo depois de comerem muitos hambúrgueres e batatas fritas, os brothers deixaram as emoções tomarem conta do BBB23. Na madrugada deste domingo, dia 2, aconteceu a Festa Méqui com a temática metaverso, porém, o que chamou mesmo a atenção do público foram as fofoquinhas entre os grupos.

Ricardo Alface, por exemplo, não aguentou ser ignorado por Marvvila e Sarah Aline. Tudo começou quando a dupla estava conversando no banheiro sobre o Castigo do Monstro e o biomédico se intrometeu no papo para saber o que elas falavam. Quando as duas se negaram a contar, já que ele disse anteriormente que joga sozinho, Alface virou para Bruna Griphao e pediu para voltar para o Quarto Deserto, onde dormem seus antigos aliados.

- Faz teu game. Você não joga com a gente. Quer ficar sabendo o que a gente está falando, disse Sarah Aline.

E Marvvila completou:

- Deixa eu falar com a minha amiga em paz. Tudo quer ficar sabendo. [...] Já declarou aos quatro cantos que não joga com ninguém. Aí a gente fica conversando eu e ela e quer saber o que a gente está falando.

Sem graça com o corte que levou das duas, Ricardo olhou para Griphao e disse:

- Ih, Bruna. Elas não me querem mais. Está vendo aí. [...] Você está ligado como são as coisas? Eu acho que vou ter que mudar de quarto. Bruna, vocês me aceitam de volta?

Enquanto isso, na área externa da casa, Cezar Black caiu no choro durante a festa. Ao desabafar com Fred Nicácio, o enfermeiro lamentou que não é prioridade de ninguém no game.

- É como se eu não me encaixasse nunca. Eu penso que o problema sou eu. Sou eu o problema, mais ninguém. As pessoas não conseguem gostar de mim como eu sou aqui. E eu não sinto essa abertura, liberdade.