Virginia Fonseca cancela live de 12 horas seguidas após morte de mãe de Leonardo

02/04/2023 | 10:11



Por conta do período difícil que a família está passando, Virginia Fonseca decidiu se afastar um pouquinho da internet. A influenciadora digital cancelou a live que faria por 12 horas seguidas neste domingo, dia 2. Isso porque no último sábado, dia 1, a avó de seu marido, Zé Felipe, e mãe do cantor Leonardo morreu por conta de um infarto fulminante.

A notícia sobre a morte de dona Carmem Costa, aos 87 anos de idade, foi publicada nas redes sociais do cantor. Ela sofreu um infarto fulminante e não conseguiram reanimá-la. Nos Stories do Instagram, Virginia escreveu:

E lá se foi mais uma estrelinha. Descansa em paz, vó Carmem. Foram muito bons os momentos que vivemos juntas. Amamos você para sempre. Que Deus conforte o coração de todos nós. [...] Vou ficar meio off por cá, espero que entendam.

Em seguida, a empresa da influenciadora emitiu um comunicado que a live estaria cancelada:

Com imenso pesar, comunicamos o falecimento de dona Carmem, avó de Zé Felipe. Por esta razão, em respeito à toda família, a live WePink que seria realizada neste domingo será cancelada. A equipe deseja forças à toda família.

Virginia faria a live de 12 horas para o lançamento de mais um produto. Vale lembrar que suas maquiagens sempre viram motivo de polêmica na web por conta da qualidade em relação ao preço. Contudo, a influencer continua faturando mais de um milhão de reais somente com a marca.