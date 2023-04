Brandon Ingram comanda New Orleans Pelicans em vitória sobre os Clippers na NBA

02/04/2023 | 09:33



Contando com uma atuação diferenciada de Brandon Ingram, o New Orleans Pelicans jogou o suficiente para vencer o Los Angeles Clippers por 122 a 114, na madrugada deste domingo, e avançar na classificação da NBA. O ala marcou 36 pontos e buscou motivação no adversário para conseguir destaque na partida.

"Se você quer ser o melhor, precisa enfrentar os melhores e vencê-los. Essa é uma das coisas que estava na minha cabeça esta noite, apenas tentando obter esta vitória que foi muito importante para a nossa equipe em termos de confiança", afirmou o jogador que mostrou estar mesmo com a mão certeira.

Ele acertou 13 dos 23 arremessos que arriscou durante o confronto. Nos lances livres, seu aproveitamento foi ainda melhor: converteu dez dos 11 que teve na partida.

O resultado colocou o New Orleans em sexto lugar na Conferência Oeste e reflete o bom momento da equipe que venceu pela sétima vez em oito compromissos. Mas na jornada desta madrugada, Ingram não foi o único a ser decisivo. Com uma participação eficiente, principalmente no terceiro quarto, Jonas Valanciunas também fez a diferença.

Dos seus 23 pontos no confronto, 15 foram marcados na reta final do jogo. Além da boa pontaria, o pivô lituano também foi efetivo nas roubadas de bola: pegou 12 rebotes e dominou a área do garrafão.

Abatido pela derrota, o Los Angeles Clippers tenta agora corrigir os erros da equipe para se reabilitar na competição. Apesar dos 41 pontos anotados, Kawhi Leonard não conseguiu impedir o revés de seu time. Ao final da partida, ele reconheceu a superioridade do rival. "Só temos que dar crédito a eles porque jogaram de forma incrível e consistente. O Ingram jogou muito bem e acabou fazendo a diferença", afirmou.

Técnico do Clippers, Tyronn Lue, disse que os seus atletas tentaram fazer uma blitz em Ingram quando o atacante estava com a bola. Mesmo com essa estratégia, o adversário acabou levando a melhor. "Foi uma noite difícil para nós defensivamente. Depois do primeiro quarto, eles realmente pegaram o placar ofensivo e foi difícil segurá-los."

No outro jogo da rodada, o Miami Heat segue vivo na luta pela última vaga direta nos playoffs da Conferência Leste com a vitória de 129 a 122 sobre o Dallas Mavericks. O triunfo quebrou uma série de três derrotas na competição. Com um "double-double", Jimmy Butler ajudou a manter o time na sétima posição. Na partida, ele fez 35 pontos e pegou 12 assistências.

O cestinha da partida, no entanto, não teve motivos para comemorar. Mesmo com 42 pontos na conta, além de dez assistências, Luka Doncic não conseguiu levar o time à vitória. Pior, o revés deixa a franquia em 11º lugar na Conferência Oeste.

Apesar de ter começado bem a partida, o Dallas já virou o segundo quarto em desvantagem (76 a 64) e não conseguiu mudar o cenário. No último quarto, com um sistema de marcação eficiente e bastante criatividade de seus alas, o Miami Heat administrou a vantagem e garantiu o triunfo por 129 a 122.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Miami Heat 129 x 122 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 122 x 114 LA Clippers

Acompanhe os jogos deste domingo:

Charlotte Hornets x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x Utah Jazz

Chicago Bulls x Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks x Dallas Mavericks

New York Nicks x Washington Wizards

Orlando Magic x Detroit Pistons

Sacramento Kings x San Antonio Spurs

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

Denver Nuggets x Golden State Warriors