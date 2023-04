Água Santa sai em busca de título inédito e quer fazer história no Paulistão

Da Redação



02/04/2023 | 09:21



De Diadema para a final do Paulistão. O Água Santa, que nasceu pela união de migrantes de outros estados que vinham à região em busca de trabalho, tem neste domingo (2) o maior desafio da sua história. Pela primeira vez, o clube está na final do Paulistão e enfrenta o Palmeiras em busca do título na maior competição do Estado.



No sábado (1), a torcida da região esgotou os ingressos do seu setor na Arena Barueri, palco da partida a partir das 16h. Os jogadores fizeram o reconhecimento do gramado durante um treino leve e em clima de alegria, mas sem deixar de lado o peso do jogo de hoje (2). “É gratificante, é mais do que a concretização de um trabalho bem feito. Fomos de objetivo em objetivo, o primeiro era se manter na elite e com uma grande campanha conseguimos com tranquilidade. O segundo era a classificação, também bem concretizado. A partir das quartas, era se preparar bem e surpreender os adversários, e conseguimos, deixamos dois grandes clubes para trás e realizamos esse sonho de chegar a final. Não tem preço, estamos muito felizes, mas queremos mais”, comemorou o executivo de futebol do time, Júlio Rondinelli.



Ao longo dos últimos dias, o Diário acompanhou detalhes da expectativa de jogadores e torcedores do clube, da preparação para a partida ao drama pelo desfalque do capitão Rodrigo Sam, expulso na partida contra o Red Bull Bragantino na semifinal. Na possível escalação, o time deve ter Ygor Vinhas; Reginaldo, Didi, Marcondes e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho, Igor Henrique e Luan Dias; Tocantins, Bruno Xavier e Mezenga.



Durante uma entrevista nesta semana, o técnico Thiago Carpini comentou sobre o momento do time. "Temos é uma responsabilidade com nós mesmos. O pior para um atleta é sair de campo com um sentimento de que não entregou o melhor. Para enfrentar um adversário desse nível, acostumado a vencer, precisamos de equilíbrio emocional e muito cuidado aos detalhes", disse.



ARBITRAGEM INÉDITA

Assim como o nome do Água Santa figura pela primeira vez na final, a arbitragem do jogo também será inédita. Pela primeira vez, uma mulher vai apitar uma final de campeonato no País. Edina Alves Batista foi escalada pela Federação Paulista de Futebol e terá como auxiliares Neuza Inês Back e Alex Ang Ribeiro.



TELÃO GRÁTIS NA PRAÇA DA MOÇA

Quem ficou de fora e não conseguiu garantir o ingresso em Barueri, ainda pode assistir ao jogo com a emoção da torcida. A Prefeitura de Diadema vai colocar um telão para a população acompanhar a disputa na Praça da Moça. A programação começa a partir das 14h e terá, ainda, opções de alimentação. A estrutura também será montada no jogo de volta, no próximo dia 9, quando o Água Santa enfrenta novamente o Palmeiras, dessa vez na casa do adversário.



CAMINHO DA VITÓRIA

Para quem for assistir o jogo em Barueri, seja de carro ou transporte público, é preciso se programar. De ônibus e trem, o caminho mais fácil é pegar coletivo de Diadema (Centro) com destino à Avenida Brigadeiro Luís Antonio, na Capital. Depois, na altura do número 500 da Avenida Paulista, deve pegar outro ônibus sentido Terminal Lapa. No local, o usuário deve pegar a Linha 8–Diamante, na plataforma 4, sentido Itapevi. São 12 estações até a Estação Jardim Belval, onde o torcedor deve descer. Esta é a estação mais próxima do Estádio, que fica na Avenida Prefeito João Vila-Lobos Quero. Com o carro ou moto, as opções são pelo Rodoanel ou pelo corredor Norte-Sul.