Mães dos cantores Leonardo e Daniel morrem no mesmo dia

02/04/2023 | 09:11



O ano de 2023 está sendo marcado com grandes despedidas de vários famosos. O cantor Leonardo, por exemplo, não aprendeu dizer adeus, mas teve que se despedir da mãe no último sábado, dia 1.

A notícia sobre a morte de dona Carmem Costa aos 87 anos de idade foi publicada nas redes sociais do cantor. Ela sofreu um infarto fulminantes e não conseguiram reanimá-la.

Nota de falecimento: é com profundo pesar que comunicamos o falecimento de dona Carmem Costa, mãe do cantor Leonardo. Uma mulher forte que sempre teve como missão de vida manter sua família unida. Ela deixa filhos, netos e bisnetos. Nossos sinceros sentimentos a toda família Costa. Equipe Leonardo.

A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, homenageou a sogra:

Como eu adorava te beijar, te chamar de vó e falar no seu ouvido que te amava! Sentirei profunda saudade.

Nos Stories, ela contou mais detalhes:

Na hora em que a gente estava a caminho do médico, fomos surpreendidos com uma ligação da minha cunhada falando que a minha sogra tinha tido um infarto. Nós desviamos o caminho do médico e viemos até o apartamento dela. Depois de 45 minutos tentando reanimá-la, infelizmente, com muita dor no meu peito, minha sogra veio a falecer. Nós estamos aqui, não sei ainda onde vai ser o velório e o enterro, mas eu comunico vocês assim que eu ficar sabendo. Zé Felipe comentou: Descansa em paz, vó. Te amo para sempre.

Mas não foi só Leonardo que teve que se despedir da mãe... No mesmo dia, o cantor Daniel também noticiou que a matriarca, dona Maria Aparecida Cantador Camillo, tinha descansado.

Sem divulgar a causa da morte, ele escreveu:

Poxa, que momento difícil! Sabemos que pela lei natural da vida um dia poderemos passar por isso, mas nunca acreditamos que esse dia vai chegar! A mãe que abdicou da sua vida para cuidar do Gil, meu irmão mais velho, e de todos nós, um ser humano que me faltam adjetivos para descrever como a sra. foi especial! Exemplo de mulher! Que até o último instante me ensinou a ser o que sou! É muito difícil saber que não vou mais ter aquele colo, aquele abraço, aquela palavra de conforto de carinho, aquele eu te amo! Eu sempre disse que a sra. pra mim é uma santa, e continuará sendo! Vai com Deus! Te amo.