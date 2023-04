Kate Middleton teria código secreto para disciplinar os três filhos

02/04/2023 | 09:10



Mãe sempre tem os seus truques para lidar com as bagunças de crianças, né? E claro que Kate Middleton, matriarca de três, não ia ser diferente! Tom Quinn é o autor do livro Juventude Dourada: Uma História Íntima Sobre Crescer na Família Real, o qual o jornal britânico The Mirror teve acesso antecipado e revelou alguns segredos da esposa de Príncipe William.

Segundo as informações veiculadas, a Princesa de Gales teria um código secreto que consiste em uma frase de apenas quatro palavrinhas que dão conta de controlar George, Charlotte e Louis.

Quando o Príncipe Louis se comportou mal no Jubileu de Platina da falecida Rainha [Elizabeth II], por exemplo, mostrando a língua para sua mãe, a reação de Kate foi elogiada por equipes de comentaristas especializados, explicou o autor.

Vale lembrar que na ocasião, o caçula viralizou na web ao surgir fazendo caras e bocas. O pequeno ainda chegou a tapar a boca da própria mãe e foi repreendido no mesmo momento. Kate manteve a calma e sussurrou algo no ouvido do filho.

Aparentemente ela usou um código secreto para acalmar as crianças, como faz às vezes. Ela simplesmente diz: Vamos fazer uma pausa. Mas, como explicou um ex-funcionário [ao autor], as crianças sabem que essas poucas palavras têm muito mais peso do que podemos imaginar, disse Tom no trecho adiantado de seu livro.

Eita, é bem coisa de mãe mesmo, né?