Sarah Aline recebe Poder Coringa e está imune ao paredão no BBB23

01/04/2023 | 12:11



Sarah Aline é a mais nova portadora do Poder Coringa no BBB23. A sister conquistou o chamado Poder Real que garante imunidade na formação de paredão que acontecerá no próximo domingo, dia 2.

Contudo, a psicóloga ainda não sabe para que serve o benefício. Intrigada, ela brincou:

- Será que vou converter estalecas em Real?

E as emoções do dia não pararam por aí, Cezar Black fez uma visita ao confessionário para falar de treta com Ricardo Alface.

- Novamente uma briga com o Alface, né? Ele é um cara que não gosta de ser confrontado. Da última vez eu tentei reverter a situação, mas não dá. Ele jurou que votaria em mim, mas na hora da prova [do Líder], que ele viu que eu chegaria até o fim, falou que não votaria mais. Por que será? Tá com medo de eu votar nele também. Ficou impossível a convivência entre nós dois. Avisarei hoje ao meu grupo que não dá mais pra jogar com eles. A partir de agora em diante jogarei sozinho, afirmou.