Perrengue! Giovanna Ewbank fica com tela travada durante entrevista com Jennifer Aniston e Adam Sandler e rende risadas

01/04/2023 | 12:11



Quem nunca passou aquele perrengue por causa da conexão de Wi-Fi, né? Gente como a gente, Giovanna Ewbank enfrentou o mesmo problema enquanto entrevistava Jennifer Aniston e Adam Sandler sobre o novo filme dos astros, Mistério em Paris.

Nas redes sociais, Gioh compartilhou uma gravação do momento e divertiu os seguidores com a reação que os atores tiveram ao encarar a tela travada no meio de uma pergunta.

Mas calma que não parou por aí! Sandler e Aniston estão dando uma série de coletivas e entrevistas para divulgar o filme da Netflix, onde vivem um casal. E claro... teve beijo durante as gravações.

Acontece que Jennifer e Adam são amigos há anos e já trabalharam em outros filmes juntos, por isso eles sabem como mostrar muita química nas telonas. Para o jornal USA Today, Sandler deu detalhes de como foi o beijo que eles precisaram trocar com pegada de comédia.

O ator não perdeu a oportunidade de brincar com a amiga e soltou:

- [Eu dizia:] Feche essa boca. Estava aberta demais. Toda vez, ela vinha com aquele bocão e eu dizia: Opa, opa, opa, opa! O que nós estamos fazendo?

Apesar da brincadeirinha, Jennifer não se importou e não poupou palavras para elogiar Adam e falar sobre o carinho que ele sente pelos amigos.

- Quando ele te ama, ele te ama profundamente e se importa muito, então eu sinto que estou sendo muito cuidada.

Fofos, né?