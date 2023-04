Sinner se vinga, tira Alcaraz do topo do ranking, e decide com Medvedev em Miami

31/03/2023 | 23:29



O italiano Jannik Sinner está na final do Masters 1000 de Miami, ao vencer o espanhol Carlos Alcaraz, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/2, em exatas três horas de jogo. Ele devolve a derrota em Indian Wells, há duas semanas, também na semifinal.

O adversário de Sinner na final de domingo será o russo Daniil Medvedev, que eliminou o compatriota Karen Khachanov, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 3/6 e 6/3. Todos os cinco duelos entre os tenistas foram vencidos pelo atleta da Rússia, o último foi na final de Roterdã.

Para Alcaraz, a derrota também vai lhe custar o primeiro lugar do ranking, pois defendia os 1.000 pontos conquistados no ano passado. Com isso, o sérvio Novak Djokovic volta a ser o primeiro do mundo.

O primeiro set foi repleto de alternativas. Jogando muito bem, Sinner abriu vantagem por 4/1, mas não conseguiu manter o ritmo. Alcaraz reagiu e a disputa foi para o tie-break. Mais equilibrado, o espanhol fechou a parcial em 7/4.

Mo segundo set, Sinner mais uma vez começou bem e quebrou o primeiro serviço de Alcaraz. No segundo game, o italiano teve de lutar muito para manter o serviço e abrir 2/0.

A desvantagem não desanimou Alcaraz, que foi buscar a igualdade no set em 2/2. E o espanhol fez mais, ao manter seu serviço e virar o placar: 3/2.

O ritmo forte do jogo apresentou os dois atletas com problemas físicos no intervalo para o sexto game. Sinner aparentou ter cãibras na perna esquerda, enquanto Alcaraz chegou a pedir a ajuda de um fisioterapeuta por causa de dores na mão esquerda.

Com muita disputa, os tenistas ratificaram seus saques, mas no nono game não teve jeito. Com muitos erros no primeiro saque, Alcaraz teve o serviço quebrado e viu Sinner abrir 5/4 e com o saque. O italiano não perdeu a oportunidade e igualou o jogo com 6/4.

Sinner continuou muito bem no jogo e começou o terceiro set com uma nova quebra de saque. Alcaraz voltou a sofrer no quinto game, mas conseguiu manter seu serviço, ainda em desvantagem no placar em 3/2. No sexto game foi a vez do italiano sofrer para não deixar a quebra para o espanhol.

A disputa continuou intensa no sexto game, mas desta vez Alcaraz não conseguiu evitar a quebra. Sinner ficou com 5/2 e o serviço a favor. Desta vez, o italiano não perdeu a oportunidade e foi para a vitória.