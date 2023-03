'Originais do Samba' se apresentam em Santo André neste sábado (1)

Da Redação



31/03/2023 | 18:02



O grupo Originais do Samba se apresenta no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes neste sábado (1º), às 20h. A abertura do show, a partir das 18h, terá a apresentação do cantor e compositor Celloo. As atrações fazem parte da programação de aniversário dos 470 anos de Santo André. A entrada é gratuita.

Com 60 anos de estrada, os Originais do Samba trazem a Santo André em seu aniversário aquele samba de qualidade reconhecido em todo o Brasil. Intitulado ‘Baile dos Originais’, o mais recente trabalho do grupo faz uma releitura de antigos sucessos, além de apresentar músicas inéditas lançadas em dois volumes disponibilizadas nas plataformas digitais.

Atualmente o grupo é composto por Bigode do Pandeiro (fundador do grupo), Juninho Originais, Rogério Santos e Marcos Scooby. No show inesquecível e contagiante do início ao fim o público poderá conferir sucessos, como ‘Do Lado Direito da Rua Direita’, ‘O Assassinato do Camarão’, ‘Se Gritar Pega Ladrão’, e ‘Cadê Teresa’, entre outros.

A abertura do show ficará por conta do cantor e compositor Celloo. Com uma carreira de 25 anos dedicada à Música Popular Brasileira, Celloo conta com dois álbuns: ‘Virado a Brasileira’, de 2010, com arranjo de Luizinho Sete Cordas, e ‘Pros Meus’, de 2016. Mais recentemente os singles ‘O Momento Pede Calma’, ‘Eu Quero Paz’, e ‘Ei Mo A’.

SERVIÇO

Abertura da programação dos 470 anos de Santo André

Data: 1º/4 (sábado)

18h – Celloo

20h – Grupo Originais do Samba

Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes | Rua Senador Fláquer, 110 - Centro

Indicação: livre

Entrada gratuita