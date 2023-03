Kaiky Mello, ex-calouro de Raul Gil, sofre acidente de moto e está em coma

31/03/2023 | 12:10



Kaiky Mello ficou conhecido depois de se apresentar no Programa Raul Gil e ganhou inúmeros seguidores nas redes sociais. Porém, na última quinta-feira, dia 30, os fãs foram pegos de surpresa com um vídeo publicado pela mãe do cantor.

Tatiane Pauluze gravou um vídeo revelando que o filho sofreu um grave acidente de moto no Rio de Janeiro na última quarta-feira, dia 29. O artista d,e 16 anos de idade, passou mal em cima do veículo, o que causou a sua queda. No registro, a mãe de Kaiky também contou que o filho precisou passar por uma cirurgia para retirar um coágulo.

- A queda foi porque ele passou mal em cima da moto e caiu. Nisso, ele bateu a cabeça, criou um coágulo, e rapidamente eles bateram uma tomografia e já fizeram a cirurgia ontem.

Na sequência, Tatiane diz que já conversou com os médicos e seguiu pedindo muitas orações para que o filho se recupere o mais rápido possível, mas, no momento, ele segue em coma induzido na CTI.

- Ele está no CTI, está em coma induzido. Para ele, o como induzido é bom, porque ele não fica agitado, o coração não vai acelerar. Então, os médicos agora disseram que é um dia de cada vez, né? Um dia ele vai vivendo, vai vivendo e a gente vai vendo o que vai acontecer porque é um processo um pouco lento, né?

Tatiane também disse os médicos devem começar a tirar os tubos de alimentação dentro de alguns dias, para observar como o jovem reage.