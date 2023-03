Orlando não negocia e greve de servidores chega ao quinto dia

Artur Rodrigues



31/03/2023 | 06:06



Ainda sem conseguir abrir uma mesa de negociação com a Prefeitura, comandada por Orlando Morando (PSDB), os servidores de São Bernardo chegam ao quinto dia de greve por reajuste salarial. A proposta do governo, de 7%, foi aprovada pela Câmara na última quarta-feira, mas não atendeu às demandas dos funcionários públicos, que pedem 17.14% de correção e decidiram, em assembleia, manter a paralisação até que o Paço se disponha a negociar.



“Um reajuste salarial não pode ser feito na base da canetada. Seguiremos firmes na luta pelos nossos direitos até que a Prefeitura abra negociação”, declarou Dinailton Cerqueira, presidente do Sindserv (Sindicato dos Funcionários Públicos e Autárquicos) de São Bernardo).



Em nota, a Prefeitura voltou a informar que “o aumento avalizado se dá dentro do patamar possível para garantir investimentos em áreas como saúde, educação e outros setores da cidade”.