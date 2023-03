Tomorrowland Brasil 2023: ingressos para o festival esgotam-se em 3 horas

30/03/2023 | 15:05



Um dos maiores festivais de música eletrônica está de volta ao País. O Tomorrowland Brasil 2023 será realizado de 12 a 14 de outubro no Parque Maeda, em Itu, no interior de São Paulo, mesmo local em que foram realizadas as edições anteriores. Os ingressos para o festival começaram a ser vendidos nesta quinta-feira, 30, e em questão de pouco mais de 3 horas estavam esgotados.

A organização do festival espera mais de 180 mil pessoas para o festival, vindas também de fora do Brasil. O Tomorrowland Brasil 2023 contará com público de 98 países, que compraram mais de 15 mil ingressos. Evento receberá pessoas dos EUA, Chile, Argentina, Bélgica, México, entre outros lugares.

Além da venda integral dos ingressos, os pacotes de hospedagem em Itu e as acomodações no DreamVille, área de camping dentro do festival, também foram totalmente vendidos.

O tema da edição 2023 é The Reflection of Love (O Reflexo do Amor, em tradução livre). Como é tradição do evento, a temática que chega ao Brasil é a mesma do festial realizado na Bélgica no ano anterior. E foram divulgados os primeiros nomes confirmados, como Alok e TiëSto.

Serão três dias recheados de música eletrônica, com diversos nomes de destaque no comando das pickups. Ao todo, seis palcos recebem as atrações, sendo que o palco principal terá 53 metros de altura, 270 metros de largura, 990 metros quadrados de blocos de vídeo, 1.273 lâmpadas, 214 alto-falantes, 61 lasers e 18 fontes.

Confira os primeiros nomes confirmados para o Tomorrowland 2023:

Acraze, Afrojack

Aline Rocha

Alok

Amber Broos

Aname

Andromedik

Aura Vortex

B Jones

Bakermat

Bassjackers

Blastoyz

Brennan Heart

Brina Knauss

Bruno Be

Bruno Martini

Carola

Cat Dealers

Chapeleiro

Chemical Surf

Coone

Da Tweekaz

Dimitri Vegas

Like Mike

Dino Lenny

DJ Glen

Dj Marky

Don Diablo

Doozie

Dubdogz

Fancy Inc

Fernanda Pistelli

Freedom Fighters

Gui Boratto

Inndrive

Jessica Audiffred

John Newman

Jørd

Liquid Soul

Lost Frequencies

Malifoo

Mandy

Martin Garrix

MATTN

NERVO

Netsky

NGHTMRE

Öwnboss

Paul Kalkbrenner

Pontifexx

Pretty Pink

Scorz

Sebastian Ingrosso

Sevenn

Steve Angello

Steve Aoki

Sub Zero Project

Sunnery James

Ryan Marciano

Tiësto

Vinne

Yves V

Zac