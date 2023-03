Goiás e Paysandu revertem vantagens e vão à final da Copa Verde

29/03/2023 | 22:55



Goiás e Paysandu vão decidir o título da Copa Verde de 2023. Apesar de terem perdido os jogos de ida das semifinais, os dois reverteram as vantagens de Cuiabá e Remo, respectivamente, para avançar à final e sonhar com o título. O campeão da Copa Verde garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil em 2024.

Como está na frente do ranking nacional de clubes da CBF, o Goiás tem a vantagem de decidir em casa, como está previsto em regulamento. O primeiro jogo da final está marcado para o próximo dia 19 de abril, em Belém (PA), e o segundo será disputado dia 3 de maio, em Goiânia (GO). Os horários ainda confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Jogando em casa, no Estádio da Serrinha, o Goiás venceu o Cuiabá, por 2 a 0, descontando a derrota por 1 a 0 na ida, na Arena Pantanal. Lucas Halter e Maguinho marcaram os gols aos 20 e aos 28 minutos do segundo tempo.

Nesta altura, o time goiano já tinha um jogador a mais devido à expulsão de Isidro Pitta, do Cuiabá, no início do segundo tempo. O atacante Deyverson foi expulso na parte final do jogo, deixando o time cuiabano com nove jogadores.

No outro jogo da noite, depois de perder por 1 a 0 no duelo de ida, o Paysandu venceu o clássico contra o Remo por 2 a 1 no Estádio Mangueirão. O Remo saiu na frente com Muriqui, aos 30 minutos do primeiro tempo. O Paysandu virou na etapa final, com Mário Sérgio, aos quatro, e Fernando Gabriel, aos 34 minutos.

Com empate em dois gols no saldo agregado, a vaga foi definida nos pênaltis, com a vitória do Paysandu por 4 a 2. Mário Sérgio, Ricardinho, Paulo Henrique e Eltinho converteram para o Papão, enquanto pelo lado leonino, apenas Ícaro e Anderson Uchoa balançaram as redes.