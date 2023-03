Internautas reclamam que não receberam óculos comprados de coleção da Virginia Fonseca

29/03/2023 | 16:10



A influenciadora que não sai das listas mais comentadas na internet voltou a ser citada em alguns comentários. Internautas estão reclamando que não receberam um produto comprado de uma coleção de Virginia Fonseca.

Em agosto de 2022 Virginia lançou uma participação em uma coleção de óculos de sol, com a marca By IK. Quando a colaboração foi anunciada muitos dos seguidores da esposa de Zé Felipe se animaram, mas agora estão se manifestando no Twitter.

A principal queixa de quem comprou o produto da influenciadora é que não receberam, alguns completam afirmando que vão procurar meios de resolver a situação, como acionando o PROCON, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor.

A Virginia ainda não mandou meu óculos e nem devolveu meu dinheiro? não posso tuitar o que eu penso sobre ela? disse uma internauta.

Essa não é a primeira polêmica de Virginia com seus produtos. Nas últimas semanas a mãe de Maria Alice e Maria Flor teve uma enxurrada de reviews complicadas de sua base.