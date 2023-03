Jeremy Renner comemora aniversário de dez anos da filha: Seu amor tem me curado

28/03/2023 | 13:11



Jeremy Renner usou as redes sociais para comemorar a chegada dos dez anos de vida da filha, Ava. Na tarde desta terça-feira, dia 28, o ator compartilhou uma foto ao lado da pequena com um lindo texto agradecendo por todo amor e carinho que recebeu após seu acidente.

Feliz aniversário de dez anos para você! Sou muito orgulhoso de você em todas as maneiras. Seus abraços e seu amor tem me curado incrivelmente rápido. Eu estou aqui por você, sou mais forte do que era antes por sua causa. Eu sou seu Pai, seu protetor, e sou somente seu. Eu te amo. Papai.

Como você vem acompanhando aqui no ESTRELANDO, Jeremy sofreu um grave acidente em janeiro de 2023 enquanto retirava neve da frente de sua casa. O ator foi atropelado por um trator e teve ferimentos graves nas pernas e no tórax. Ele passou dias internado e precisou ser submetido a mais de um procedimento cirúrgico.

De alta do hospital, ele vem usando as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu tratamento. Recentemente, por exemplo, ele fez a alegria dos seguidores ao compartilhar um vídeo andando.

Ava é a única filha do ator. Ela é fruto do relacionamento dele com Sonni Pacheco. O casamento deles durou de 2014 a 2015.