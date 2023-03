Shakira estaria namorando novamente após término com Gerard Piqué

27/03/2023 | 12:10



No more sad songs? Parece que o coração de Shakira foi conquistado por um novo homem misterioso! Segundo o veículo espanhol OK Diario, a colombiana teria encontrado um novo motivo para acelerar sua mudança para Miami, nos Estados Unidos.

Acontece que, segundo o site, a artista teria encontrado um novo amor após o término polêmico com o ex, Gerard Piqué. Vale lembrar que os dois enfrentaram uma separação bastante conturbada e Shakira vai deixar a Espanha de vez após assinar o acordo de custódia dos dois filhos, Sasha e Milan.

- Parece que a cantora colombiana achou uma nova ilusão na forma de um homem misterioso que ela aparentemente conheceu em Miami e está em contato há quatro meses, confessou a fonte, mas não deu mais detalhes.

A pessoa que conversou com o OK Diario apenas revelou que o homem misterioso não se trata da suposta aproximação da cantora com o advogado Antonio De la Rua, com quem a colombiana já namorou antes de conhecer Piqué, em 2010, durante as gravações da música Waka Waka feita para a Copa do Mundo daquele ano.

Também vale pontuar que Shakira teria feito a fila andar meses depois do ex, que já assumiu publicamente o relacionamento com Clara Chia, suposto pivô da separação entre a artista e o ex-jogador de futebol.

Apesar do possível novo amor, Shakira está enfrentando um momento conturbado depois de sua mãe ser hospitalizada após ser diagnosticada com trombose em uma das pernas. A cantora também passou por maus bocados com o pai em outubro de 2022, depois dele sofrer uma queda causada por coágulos sanguíneos no cérebro.